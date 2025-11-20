Проєкти
Холостяк

Шостий випуск «Холостяка-14»: тиждень випробувань на щирість

20.11.2025

Новий тиждень на проєкті «Холостяк» покаже, що справжнє — не завжди зручне. Після кількох днів у наметовому таборі серед карпатських гір героїні нарешті повертаються до більш комфортних умов — але саме тут їх чекають випробування, у яких неможливо тримати образ «найкращої версії себе». В шостому випуску Тарас побачить справжні реакції дівчат — незручні, не відредаговані, не прикрашені.

Холостяк 14 сезон 6 випуск

Творча робота, яка оголює цінності

Перше індивідуальне побачення цього тижня буде досить творчим. Тарас хоче створити щось важливе, власне і глибоко символічне, надихнувшись захопленням свого тата. Він прагне зрозуміти, наскільки дівчина близька йому за поглядами, цінностями та баченням стосунків. Саме через спільну творчість герої проєкту зможуть розкритись одне одного глибше і зрозуміти, чи готові вони йти одним шляхом.

Коли дорога стає викликом

Наступне побачення перевірить, чи здатні двоє рухатися поруч, коли ситуація вимагає не романтики, а взаємної підтримки. Це шлях, на якому виникають несподівані завдання, рішення і реакції. Тарас запросить дівчину, аби дізнатися, чи можуть вони разом діяти як команда — тоді, коли немає підказок, а імпровізація означає більше, ніж продуманий план.

Групове побачення: маршрут чесності

На групове побачення Тарас запросив двох дівчат пройти ендуро-маршрут на мотоциклах. Перед стартом дівчата пройшли навчання та інструктаж, і вже на цьому етапі стало видно: хто азартний, хто боязкий, хто нервує, а хто сміється. Тут важко вдавати холоднокровність — адже випробування відкривають, хто ризикує, хто вагається, хто йде вперед попри страх.

Жіночий клуб: розмова, від якої не сховатися

Холостяк 14 сезон 6 випуск

Поки частина дівчат буде на груповому побаченні, інші розкриваються у Жіночому клубі. Цього разу експертка запропонує героїням проєкту говорити про те, що зазвичай вони замовчують: власні тривоги, внутрішні рани, незручні почуття. Але не всі будуть готові відкритися. Для когось ця зустріч стане проривом, для когось — новим бар’єром.

Побачення-трансформація

Третє індивідуальне побачення обернеться для Тараса і героїні емоційною мандрівкою. Це шлях, у якому не йдеться про романтику — навпаки, він більше про чесність із собою. У ньому є місце для тиші, символічних ритуалів, глибоких зізнань і внутрішнього очищення. Саме тут відкривається питання: чи готові вони обидва йти вперед без тягара минулого?

Після цього тижня Тарас буде змушений зробити непростий вибір. Він підведе його ближче до відповіді на головне питання сезону: хто з дівчат може стати не просто партнеркою для красивих моментів, а людиною, з якою хочеться проживати справжнє життя — з викликами, підтримкою та неідеальною правдою.

