Юлія Артюх: інтервʼю з героїнею проєкту Холостяк 14 сезон

«Можу говорити тільки за себе, я була справжньою. Кожен прийшов заради своєї мети, можливо деякі дівчата грали, щоб залишитись довше в проєкті. Я не схильна розчаровуватися в людях – кожна мала свої причини поводитись так, як поводилась. Більш за всіх мені імпонувала Даша Романець, своїм характером і своєю позицією», – зазначила Юлія.

Також дівчина додала, що у будинку відчувалася конкуренція, оскільки всі дівчата прийшли за одним чоловіком, але заздрості Юлія не відчувала: «Коли ти впевнена у собі, немає потреби порівнювати себе з іншими».

Крім того, за словами Юлії, після прем’єри 14 сезону неабияк зросла її популярність у соцмережах. Дівчина зізнається, що це приємно, але вона не сприймає це як славу.

«Я сприймаю це не як славу, а як можливість розвиватися далі. Я продовжую працювати в сфері логістики, блогерство мені подобається, але більш як додатковий заробіток, хобі», – підкреслила вона.

Артюх також відповіла, чи платять героїням за період зйомок у реаліті:

«Ні, за участь не платять. Я прийшла на проєкт про кохання, а не на роботу, це мій вибір, тому, звісно, не очікувала на якусь оплату. Більше того, на всі кастинги я приїжджала сама за власний кошт. Але у нас була невелика щоденна сума на харчування».

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ