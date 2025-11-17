Юлія Артюх: інтервʼю з героїнею проєкту Холостяк 14 сезон

Проєкти
Холостяк

Юлія Артюх: що розповіла ексгероїня «Холостяк-14»

17.11.2025

Юлія Артюх – героїня романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ, яка покинула проєкт у четвертому випуску. В коментарі Gazeta.ua Юлія розповіла, хто з дівчат їй найбільше імпонував на проєкті та чим вона займається після виходу з реаліті.

Юлія Холостяк 14 сезон 2 випуск

Юлія Артюх: що розповіла героїня «Холостяк-14»

«Можу говорити тільки за себе, я була справжньою. Кожен прийшов заради своєї мети, можливо деякі дівчата грали, щоб залишитись довше в проєкті. Я не схильна розчаровуватися в людях – кожна мала свої причини поводитись так, як поводилась. Більш за всіх мені імпонувала Даша Романець, своїм характером і своєю позицією», – зазначила Юлія.

Також дівчина додала, що у будинку відчувалася конкуренція, оскільки всі дівчата прийшли за одним чоловіком, але заздрості Юлія не відчувала: «Коли ти впевнена у собі, немає потреби порівнювати себе з іншими».

Юлія Артюх - героїня Холостяк 14 сезон

Крім того, за словами Юлії, після прем’єри 14 сезону неабияк зросла її популярність у соцмережах. Дівчина зізнається, що це приємно, але вона не сприймає це як славу.

«Я сприймаю це не як славу, а як можливість розвиватися далі. Я продовжую працювати в сфері логістики, блогерство мені подобається, але більш як додатковий заробіток, хобі», – підкреслила вона.

Юлія Артюх - героїня Холостяк 14 сезон

Артюх також відповіла, чи платять героїням за період зйомок у реаліті:

«Ні, за участь не платять. Я прийшла на проєкт про кохання, а не на роботу, це мій вибір, тому, звісно, не очікувала на якусь оплату. Більше того, на всі кастинги я приїжджала сама за власний кошт. Але у нас була невелика щоденна сума на харчування».

