Холостяк 14 сезон 5 випуск: як пройшов тиждень

П’ятий тиждень романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ став справжнім випробуванням для героїнь — цього разу замість розкішних номерів та побачень в ресторанах на них чекали намети, світанки й аромат смерек. Тарас запросив дівчат у Карпати, аби показати: кохання — це не завжди романтична вечеря при свічках, іноді воно починається зі щирих розмов біля вогнища. Як пройшов 5 випуск «Холостяк-14» від 14.11.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

Дівчата приїхали в Карпати, де їх зустрів ведучий проєкту Григорій Решетник і повідомив: цей тиждень вони проведуть не у вишуканому готелі, а в диких умовах серед карпатських гір. Кожна героїня отримала наплічник, куди за сім хвилин потрібно було скласти лише найнеобхідніші речі. А ще Гриша влаштував змагання: хто добереться до трансферу першими, поїде до локації в найкомфортніших умовах, а останні — в найскладніших.

На наступній локації Григорій запропонував дівчатам вибір: або продовжити шлях до наметового містечка на трансфері, або — набрати речей (їжа, пледи, спальні мішки тощо) і йти пішки через гори. Усі, крім Юлі, обрали другий варіант.

Коли дівчата дісталися до наметового містечка, їх зустрів Тарас — він саме підготував все необхідне для життя: поставив намети, нарубав дрова й облаштував місце для ночівлі.

– Карпати – це моє місце сили. Саме тому я запросив дівчат пожити в наметовому містечку, яке я сам для них зробив, – сказав Тарас.

Під час спільного обіду Тарас помітив, що Іра була засмучена, тож запросив її на приватну розмову. Вони відверто проговорили, що турбує дівчину та чому вона в такому стані.

А згодом – Холостяк вирішив ще індивідуально поспілкуватися з Діаною. Саме під час їхньої розмови дівчина зізналася, що досі має почуття до колишнього хлопця. Також Тарас запідозрив, що ймовірно дівчина їздила саме до нього вже під час проєкту. Тарас вирішив, що Діані варто поїхати додому, аби розібратися в собі.

Наступного дня Холостяк запросив Валерію, Яну та Оксану на гірське побачення.

– Для мене гори – це якась неймовірна енергія. Ну і будь-яке сходження – це колективна робота, яка нас по-іншому розкриває. Тому сьогодні запрошую вас на підйомчик та разом провести час у таких умовах, – сказав Тарас дівчатам.

Разом вони піднялися на гору Синяк, де ділилися своїми переживаннями, кричали, щоб звільнитися від емоцій, і просто насолоджувалися моментом.

Після спуску з гори вони провели пікнік, де багато спілкувалися на різні теми. Наприкінці побачення Холостяк вручив троянду Оксані.

А поки Тарас з дівчатами підкорювали вершину, в наметове містечко завітав Гриша із грою: хто краще знає Холостяка. Перемогла Оля, і ведучий пообіцяв їй подарунок.

А після гри ведучий передав дівчатам запрошення на побачення.

– Дарʼя та Юля, спробуємо підкорити стихію, – написав Тарас у записці.

Цього разу Холостяк запропонував дівчатам вийти із зони комфорту та спробувати рафтинг на річці Прут. Після сплаву на них чекала романтична вечеря на березі — із щирими розмовами, сміхом і легкістю моменту.

Попри формат побачення «2+1», і Дарʼя, і Юля повернулися до табору у повному складі.

Жіночий клуб і магія Карпат

Поки Холостяк був на побаченні з дівчатами, у таборі панувала дівоча атмосфера. До героїнь завітала місцева жителька пані Ганна — вона навчила дівчат плести вінки, розповіла про значення квітів і традиції Івана Купала.

Вінки стали не лише прикрасою, а й символом внутрішнього стану кожної героїні.

А наступного дня, Григорій вручив Олі її подарунок за виграш у грі — спільний сніданок із Тарасом. Оля та Холостяк багато говорили, сміялися, ділилися історіями та стали ближчими одне одному.

Кульмінацією випуску стала карпатська Церемонія троянд — босоніж, серед гір, у вінках і легких сукнях. Як пройшла Церемонія троянд та хто покинув Холостяк-14 у 5 випуску від 14.11.2025 – читайте в матеріалі СТБ.

