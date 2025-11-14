Хто покинув Холостяк 14 у 5 випуску від 14.11.2025: хто не отримав троянду

Хто покинув «Холостяк» 14 сезон у 5 випуску від 14 листопада

П’ятий тиждень романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ став справжнім випробуванням для дівчат — не лише фізично, а й емоційно. Цього разу Тарас Цимбалюк запросив дівчат у Карпати, щоб перевірити, як вони розкриватимуться у далеких від розкоші умовах. Свіже повітря, намети й вогнище – цей тиждень назавжди запам’ятається кожній. А хто покинув «Холостяк-14» у 5 випуску від 14.11.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

Хто покинув «Холостяк-14» у 5 випуску від 14.11.2025

Одразу після приїзду в Карпати Тарас вирішив поговорити з Діаною тет-а-тет.

«У мене до неї назбиралося кілька запитань. Хотів проговорити моменти, які мене турбують», — пояснив Холостяк.

Під час відвертої розмови дівчина зізналася, що досі має почуття до свого колишнього хлопця. Ба більше, Тарас запідозрив, що вона могла бачитися з ним уже під час участі в проєкті. Після цієї розмови Тарас прийняв непросте, але чесне рішення — відправити Діану додому, щоб вона розібралася у своїх емоціях та почуттях.

А Церемонія троянд цього тижня відбулася просто неба — на мальовничих карпатських схилах. Дівчата одягнули вінки, які сплели раніше під час «Жіночого клубу» з пані Ганною, і атмосфера була по-справжньому магічною.

Втім, природа вирішила додати драматизму — небо раптово затягнулося хмарами, здійнявся сильний вітер і почалася злива. Щоб не змушувати дівчат мокнути під дощем, Тарас вирішив не тягнути інтригу й одразу оголосити своє рішення.

Цього разу проєкт залишила Яна Андрієнко.

«Після першої зустрічі було одне враження, а після другої – зʼявилася динаміка в спілкуванні. Але я не відчуваю якоїсь романтики, її кроків до зближення зі мною. Я даю їй руку і не відчуваю, що вона міцно її тримає. Ну, і наші теми в спілкуванні якось вимушено крутяться навколо дружнього вайбу, а не романтичного», – сказав Тарас.

Під час прощання Яна подякувала Холостяку за час, проведений разом, і побажала йому знайти свою людину: «Нехай з тобою буде твоя людина».

Таким чином, у 5 випуску «Холостяк-14» від 14 листопада 2025 року проєкт покинули Діана Зотова та Яна Андрієнко.

