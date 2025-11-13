Холостяк 14 сезон 5 випуск: що чекає у новому випуску реаліті на СТБ

Новий випуск «Холостяка» у Карпатах: замість готелю — намети, замість SPA — дощ і гірська річка

У новому, п’ятому випуску романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ герої вирушать у Карпати. Але цього разу на них чекає не люксовий готель, а намети серед лісу, багаття і гірське повітря.

Кохання — не завжди про комфорт

«Ми приїхали в Карпати, одне із місць моєї сили. Тому я хочу запросити дівчат у наметове містечко, яке я сам для них зроблю. Красиве місце, вогнище – таку романтику я хотів. Сподіваюсь, що це трішки розкриє дівчат. Хочу побачити, які вони, коли трохи виходять із зони комфорту. – каже Тарас Цимбалюк. – В житті всяке буває і іноді доводиться підлаштовуватись під різні життєві складнощі».

Але випробування починаються ще до табору. Щойно дівчата приїдуть до Карпат, вони зрозуміють, що цей тиждень буде зовсім не таким, як попередні. Замість ключів від номерів їх зустріне ведучий Григорій Решетник із рюкзаками і завданням взяти з собою лише те, що вміститься всередину.

А дорогою на них чекає моральна дилема: взяти частину спорядження для всіх, чи залишити вибір іншим? Бо справжній характер часто проявляється не в словах, а в тому, що ти несеш на собі.

Побачення в горах: шлях, який відкриває правду

На перше побачення в Карпатах відправляться одразу три дівчини. Тарас приготував для них сходження на гору Синяк.

Кожен крок, кожна зупинка стають метафорою стосунків: як поводишся, коли важко, коли хтось іде швидше або коли хочеться здатися.

Друге побачення буде з двома дівчатами, а отже одна з них може не повернутися назад до табору. Герої здійснять сплав гірською річкою. Холодна вода, каміння, швидка течія — і необхідність довіряти партнеру. Тут важливо не лише тримати рівновагу, а й відчути, з ким справді по дорозі, навіть коли течія сильна.

Магія Купальської ночі

А завершить цей тиждень жіночий клуб — майстер-клас із плетіння вінків, які стануть частиною особливої Церемонії троянд, натхненої святом Івана Купала.

Не пропустіть новий випуск проєкту «Холостяк» — у п'ятницю о 19:00 на СТБ.

