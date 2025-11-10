Ніколєтта Бірюкова: інтервʼю з героїнею проєкту Холостяк 14 сезон

Ніколєтта Бірюкова про участь в реаліті «Холостяк-14»: що розповіла ексгероїня проєкту

Ніколєтта Бірюкова – героїня романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ, яка покинула проєкт у третьому випуску. В інтервʼю Gazeta.ua дівчина розповіла, як ставиться до Тараса Цимбалюка, якого чоловіка бачить поруч із собою в майбутньому та про участь в реаліті «Холостяк».

Ніколєтта Бірюкова: інтервʼю з героїнею «Холостяк-14»

– Розкажіть про першу вечірку. Ваша поява була дуже ефектною, особливо тату, які ви вирішили зробити з Тарасом. Як виникла ідея зробити саме такий подарунок? Не було страху, що він відмовить?

– Перша вечірка… 30 годин зйомок. Я звикла дивувати людей і не люблю банальні подарунки. Ідея з тату з’явилась під час заповнення анкети – просто захотіла і все. Але головним було: не парні тату.

Ми обоє любимо татуювання, і це було про спільні вподобання. Я розуміла, що він може відмовитись – і це окей. Але коли побачила його крінжові тату, подумала, що точно не відмовиться. Я хотіла подарувати емоцію, а не просто презент, і в мене це вийшло.

– Перше враження від Цимбалюка і чи змінилося воно після спілкування?

– Тарас – дуже вайбовий. Перше спілкування було легким і веселим, я розслабилась, ми багато жартували. Я завжди справжня, без масок. Друге спілкування не склалось, але так мало бути – у кожного своя історія.

– Як ваші близькі відреагували на участь у «Холостяку»? І що сказали, коли ви не отримали троянду?

– Моя родина дуже сучасна. Вони зраділи, що я йду на проєкт – зйомки це моя стихія. Мама завжди мудра і підтримала мене, коли я вибула. Вона сказала: «Твоє щастя ще попереду».

– На вашу думку, чому Цимбалюк не дав вам троянду? Це відсутність симпатії чи якісь інші причини?

– Я впевнена в собі дівчина і навіть на кастингах говорила, що це абсолютно нормально, що я можу не отримати троянду. Зараз важко знайти свою людину, і я не можу всім подобатись. І Тарас, як мені міг не сподобатись, так і я йому. Відверте фото? Це не причина того, щоб не дати мені троянду. Якби я йому справді подобалась, він би не робив акцент саме на цьому фото.

Між нами просто не було конекту – наша розмова не склалася. Я розуміла, куди йду, але я не звикла боротись за чоловіка і була холодною у спілкуванні. Тому я вважаю, що це була відсутність симпатії з обох сторін.

– В третьому випуску у вас була одне з найвідвертіших фото. Чому саме такий стиль обрали?

– Ох, це фото… Дівчата побігли змивати макіяж, а я – ні. Я часто ходжу без мейку і сказала Тарасу, що можу легко змити косметику, бо це не про відвертість. Для мене відвертість – це не про тіло, а про душу. Так, я розуміла, що це може зіграти зі мною злий жарт, але мені було байдуже. Я хотіла зробити щось цікаве і не примітивне, бути собою і не зважати на думку інших.

– Хто з героїнь проєкту був для вас найбільшою конкуренткою?

– У мене не було конкуренток. Для мене це історія про двох людей – або закохуються, або ні. Мене не обрали, обрали іншу – і це круто, я радію за людей. Жила я в кімнаті з Валерією, Олею та Вікторією, ми найбільше спілкувались. Але в моєму сердечку – Вікторія.

– Яким ви бачите свого майбутнього чоловіка?

– Я не маю ідеалу чоловіка. Просто відчуваю – моя людина чи ні. Але точно знаю, що він буде: впевненим у собі, надійним. Тим, на кого можна покластись, чутливий і уважний. Тим, хто любить мене не за картинку, а за справжню.

– Розкажіть про минулі стосунки. Чому розійшлися з партнером і скільки тривав роман?

– Наші стосунки тривали близько трьох років – американські гірки. Було багато хорошого, але й багато сліз. Мене зрадили. Я прийняла це і не шкодую. Це був мій досвід, який зробив мене сильною. Тепер я знаю, чого хочу – сімʼю, стабільність і любов без гойдалок.

– Чим плануєте займатися зараз? Можливо, розвивати Instagram і нести якісь сенси для інших жінок?

– Так. Я хочу ділитись своїм досвідом і підтримувати жінок. Багато хто бачить лише красиву картинку, але за нею стоїть шлях. Я хочу створювати спільноту, де ми будемо говорити про справжнє – впевненість, біль, досвід і любов до себе. Моє завдання – надихати.

– Розкажіть про свою роботу. У ваших соцмережах більшість кадрів у білизні, це реклама брендів чи ваше бажання відкриватися перед підписниками?

– Я вже 10 років працюю в сімейному бізнесі – у батьків дві туристичні компанії. Після медичного коледжу я вирішила працювати з ними, бо медсестрою бути не хотіла. Під час війни трохи відійшла від туризму, але згодом зрозуміла, що люди не відкладають життя.

Фотографуватись любила завжди, а після однієї зйомки для подруги вирішила робити це професійно. Багато брендів запрошують мене як обличчя. Мої фото – це не про демонстрацію тіла, а про мотивацію. Раніше я не була у формі, але спорт зробив своє. Це результат великої праці над собою.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ