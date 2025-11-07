Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк

Романтика під зорями, повернення героїні та щирі зізнання дівчат: як пройшов 4 випуск «Холостяк-14»

07.11.2025

Четвертий випуск романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ Тарас Цимбалюк вирішив присвятити філософії улюбленої казки — «Маленький принц». І саме з неї він почав свою подорож у пошуках справжнього кохання у 4 випуску. Як пройшов 4 випуск проєкту «Холостяк» 14 сезон – читайте в матеріалі STB.UA.

Тарас Цимбалюк

Як пройшов 4 випуск Холостяк-14 від 07.11.2025

Новий тиждень реаліті Холостяк розпочав із побачення з Надін, подарувавши їй книгу «Маленький принц», де виділив цитату: «Цікаво, навіщо світять зорі? Чи не для того, щоб кожен міг зрештою відшукати свою?»

Тарас запросив дівчину до Київського планетарію, де під зоряним небом вони влаштували романтичний пікнік. Атмосфера була по-справжньому чарівною: музиканти грали наживо, а сам Холостяк підготував для Надін інтерактив із «зорями-запитаннями». Кожна обрана зірка відкривала тему для відвертої розмови — про цінності, близькість, мрії. Під кінець вечора Тарас запросив її на повільний танець, після якого вручив дівчині троянду.

Холостяк 14 сезон 4 випуск

Холостяк 14 сезон 4 випуск: як пройшов тиждень

Холостяк 14 сезон 4 випуск

Поки Надін насолоджувалася побаченням, у будинку дівчат відбулася подія, яка викликала хвилю емоцій. До будинку приїхала Діана Зотова. Дівчина ще на Першій вечірці повідомила Тарасу, що їй потрібно закрити робочі питання, тому вона на кілька тижнів моє поїхати з проєкту. Дівчата зустріли її не надто привітно.

Також до дівчат завітав Григорій Решетник з коробочкою, де лежали три комплекти спецодягу. Він передав героїням записку, де було повідомлення від Холостяка: «Ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі. Ти – це твої дії і немає іншого тебе»

На групове побачення Тарас запросив Валерію, Надію та Діану. Воно відбулося на природі — у заповіднику, де вони разом прибирали сміття. Це побачення мало глибокий сенс: «Маленький принц» вчив піклуватися про свою планету, а Тарас хотів перевірити, як дівчата діють у реальних справах.

Холостяк 14 сезон 4 випуск

Холостяк навіть влаштував своєрідне змагання для дівчат — хто збере найбільше сміття, отримає від нього сюрприз.

Холостяк 14 сезон 4 випускХолостяк 14 сезон 4 випуск

Холостяк 14 сезон 4 випуск

Після активного дня всі вирушили до ресторану поруч із павільйонами, де часто обідають актори українських серіалів. За щирість і старання троянду цього вечора отримала Валерія.

Наступними, кого запросив Тарас на побачення, стали Ірина та Юля. Але цього разу Холостяк вирішив надати їм вибір — побачення з елементом інтриги. Дівчата мали обрати картки:

  1. Я не хочу бачити, що робить інша дівчина.
  2. Я хочу бачити, що робить інша дівчина.

Юля обрала другий варіант — і першою вирушила на побачення. Разом із Тарасом вони поїхали за місто, де готували шашлики, багато спілкувалися й ділилися особистими історіями. Юля відверто розповіла про свій непростий досвід у минулих стосунках, а Тарас — про свої цінності та роботу.

Холостяк 14 сезон 4 випуск

Холостяк 14 сезон 4 випуск

Згодом до пари приєдналася Іра, і Холостяк запропонував їй провести час разом — покататися на сапах. Ця частина побачення видалася легкою та природною: Іра й Тарас говорили про життя, родини, мрії.

Холостяк 14 сезон 4 випуск

Холостяк 14 сезон 4 випуск

Наприкінці зустрічі троянду отримала саме Ірина, а Юлю Холостяк відправив додому зі словами:

«Я відчуваю, що ти не готова до нових стосунків. Зараз у тебе інший період у житті — і це нормально»

Наприкінці тижня на дівчат чекала незвична церемонія троянд, де вони самі обирали вбрання з речей, яким можна дати друге життя. Але головне — не сукні, а почуття, які ставали все глибшими.

А хто покинув проєкт Холостяк-14 у 4 випуску від 07.11.2025 – читайте в нашому матеріалі.

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Холостяк 14 сезон 4 випуск - ЦІеремонія троянд
Холостяк

Хто покинув «Холостяк-14» у 4 випуску від 7 листопада

 Холостяк 14 сезон 4 випуск: як пройшов тиждень
Холостяк

Четвертий випуск «Холостяка»: зіркові побачення і тиждень «Маленького принца»

 Віточка Зварич Холостяк 14 сезон
Холостяк

Віточка Зварич з «Холостяка-14» — про участь у проєкті та хейт у свій бік

 Наталія Медушівська Холостяк 14
Холостяк

Героїня «Холостяка-14» Наталія Медушівська відверто розповіла про рішення добровільно покинути проєкт: інтервʼю

 Тарас Цимбалюк Холостяк 14 сезон
Холостяк

Перші побачення сезону та неочікувані рішення дівчат: як пройшов 3 випуск «Холостяк-14»

 Церемонія троянд 3 випуск Холостяк 14
Холостяк

Хто покинув «Холостяк-14» у 3 випуску від 31 жовтня 2025
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати