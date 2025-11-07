Холостяк 14 сезон 4 випуск: як пройшов тиждень

Романтика під зорями, повернення героїні та щирі зізнання дівчат: як пройшов 4 випуск «Холостяк-14»

Четвертий випуск романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ Тарас Цимбалюк вирішив присвятити філософії улюбленої казки — «Маленький принц». І саме з неї він почав свою подорож у пошуках справжнього кохання у 4 випуску. Як пройшов 4 випуск проєкту «Холостяк» 14 сезон – читайте в матеріалі STB.UA.

Як пройшов 4 випуск Холостяк-14 від 07.11.2025

Новий тиждень реаліті Холостяк розпочав із побачення з Надін, подарувавши їй книгу «Маленький принц», де виділив цитату: «Цікаво, навіщо світять зорі? Чи не для того, щоб кожен міг зрештою відшукати свою?»

Тарас запросив дівчину до Київського планетарію, де під зоряним небом вони влаштували романтичний пікнік. Атмосфера була по-справжньому чарівною: музиканти грали наживо, а сам Холостяк підготував для Надін інтерактив із «зорями-запитаннями». Кожна обрана зірка відкривала тему для відвертої розмови — про цінності, близькість, мрії. Під кінець вечора Тарас запросив її на повільний танець, після якого вручив дівчині троянду.

Поки Надін насолоджувалася побаченням, у будинку дівчат відбулася подія, яка викликала хвилю емоцій. До будинку приїхала Діана Зотова. Дівчина ще на Першій вечірці повідомила Тарасу, що їй потрібно закрити робочі питання, тому вона на кілька тижнів моє поїхати з проєкту. Дівчата зустріли її не надто привітно.

Також до дівчат завітав Григорій Решетник з коробочкою, де лежали три комплекти спецодягу. Він передав героїням записку, де було повідомлення від Холостяка: «Ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі. Ти – це твої дії і немає іншого тебе».

На групове побачення Тарас запросив Валерію, Надію та Діану. Воно відбулося на природі — у заповіднику, де вони разом прибирали сміття. Це побачення мало глибокий сенс: «Маленький принц» вчив піклуватися про свою планету, а Тарас хотів перевірити, як дівчата діють у реальних справах.

Холостяк навіть влаштував своєрідне змагання для дівчат — хто збере найбільше сміття, отримає від нього сюрприз.

Після активного дня всі вирушили до ресторану поруч із павільйонами, де часто обідають актори українських серіалів. За щирість і старання троянду цього вечора отримала Валерія.

Наступними, кого запросив Тарас на побачення, стали Ірина та Юля. Але цього разу Холостяк вирішив надати їм вибір — побачення з елементом інтриги. Дівчата мали обрати картки:

Я не хочу бачити, що робить інша дівчина. Я хочу бачити, що робить інша дівчина.

Юля обрала другий варіант — і першою вирушила на побачення. Разом із Тарасом вони поїхали за місто, де готували шашлики, багато спілкувалися й ділилися особистими історіями. Юля відверто розповіла про свій непростий досвід у минулих стосунках, а Тарас — про свої цінності та роботу.

Згодом до пари приєдналася Іра, і Холостяк запропонував їй провести час разом — покататися на сапах. Ця частина побачення видалася легкою та природною: Іра й Тарас говорили про життя, родини, мрії.

Наприкінці зустрічі троянду отримала саме Ірина, а Юлю Холостяк відправив додому зі словами:

«Я відчуваю, що ти не готова до нових стосунків. Зараз у тебе інший період у житті — і це нормально»

Наприкінці тижня на дівчат чекала незвична церемонія троянд, де вони самі обирали вбрання з речей, яким можна дати друге життя. Але головне — не сукні, а почуття, які ставали все глибшими.

А хто покинув проєкт Холостяк-14 у 4 випуску від 07.11.2025 – читайте в нашому матеріалі.

