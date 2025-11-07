Холостяк 14 сезон 4 випуск: хто покинув проєкт від 07.11.2025

Хто покинув «Холостяк-14» у 4 випуску від 7 листопада

У 4 випуску романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ глядачі стали свідками зворушливих моментів і непростих рішень. Адже Тарас Цимбалюк цього тижня надихався філософією казки «Маленький принц». Хто покинув Холостяк 14 сезон у 4 випуску від 07.11.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

Хто покинув «Холостяк-14» у 4 випуску від 07.11.2025

У четвертому випуску на дівчат чекала незвична Церемонія троянд. Героїні проєкту взяли участь в креативному апсайклінг-челенджі — вони створювали власні образи з уживаних речей.

На Церемонії троянд Тарас вирішив поговорити з Надією відверто. Попри щирі розмови на груповому побаченні в заповіднику, Холостяк зізнався, що відчуває між ними лише дружній зв’язок.

«Я відчуваю між нами тільки дружній вайб», — сказав Тарас Надії.

Для дівчини це стало несподіванкою, але вона прийняла рішення Холостяка з гідністю і побажала йому знайти те, що він шукає на проєкті.

Також проєкт покинула Юля — після спільного побачення з Іриною. Після відвертих розмов з двома дівчатами Тарас зрозумів, що з Юлею їм не варто продовжувати спілкування.

«Я хочу тобі подякувати, що ти відкрилася зараз, але я відчуваю, що ти не готова до стосунків. Мені так здалось. Часто в тебе є фокус уваги на чомусь іншому. І це нормально — просто, мабуть, зараз такий період у твоєму житті, що тобі варто сконцентруватися на чомусь іншому», — сказав Тарас Юлі під час прощання.

Тож у 4 випуску «Холостяк-14» від 07.11.2025 проєкт покинули Надія Авраменко та Юлія Артюх.

А якими будуть побачення наступного тижня та хто запалить серце Холостяка — дізнаємося вже у 5 випуску «Холостяк-14» у п’ятницю о 19:00 на СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ