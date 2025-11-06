Віточка Зварич: інтервʼю з героїнею проєкту Холостяк 14 сезон

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк

Віточка Зварич з «Холостяка-14» — про участь у проєкті та хейт у свій бік

06.11.2025

Віточка Зварич — етнологиня, волонтерка та засновниця бренду етноаксесуарів. Глядачі «Холостяк-14» на СТБ запам’ятали її як яскраву, щиру й емоційну учасницю. Хоч Віточка залишила проєкт у другому випуску, вона встигла викликати справжній інтерес до своєї історії. В інтервʼю Gazeta.ua Віточка розповіла, чому вирішила взяла участь у проєкті, як реагує на хейт та якого партнера хоче бачити поруч з собою.

Холостяк 14 - Перша вечірка

Інтервʼю з Віточкою Зварич: що розповіла героїня «Холостяк-14»

– Якими були очікування перед реаліті і що виявилося зовсім не таким?

– Насправді очікувань у мене було небагато, адже це новий, зовсім невідомий для мене досвід, до якого неможливо підготуватись завчасно. Єдине невиправдане очікування – я сподівалася, що моя участь у проєкті затримається на трішки довше за два епізоди. Хоча і за одну вечірку встигла наробити стільки галасу, що, здається, мене запамʼятали надовго.

– Чому вирішили взяти участь у проєкті? Це симпатія до Цимбалюка чи більше хотіли показати українські традиції та свою позицію?

– Я дивлюся проєкт «Холостяк» майже з моменту його появи в Україні, і мені завжди було цікаво, що відбувається по той бік екрана. Потрапити на реаліті та побачити все зсередини було моєю давньою мрією. Мої підписники теж постійно писали, що я ідеально вписалася б у цей формат: я часто коментувала випуски у сторіс, робила розбори епізодів, навіть знімала відео для просування зборів для військових у стилі «Холостячки».

Проте раніше обставини складалися так, що участь у проєкті була неможливою. Цього ж року всі пазли нарешті склалися – і я зрозуміла, що хочу спробувати. Мотивів було кілька: мені справді цікаво було познайомитись із Тарасом Цимбалюком, адже він мені імпонував ще після того, як я вперше побачила фільм «Чорний Ворон», тож хотілося побачити, яка це людина поза ролями.

Також я вбачала в «Холостяку» платформу, де можна показати, що українська культура – це не минуле, а стиль життя.

Віточка Зварич Холостяк 14 сезон

– Глядачам показують лише хвилинне знайомство, а що відбувалося за кадром? Чи було щось, що вам у ньому взагалі не сподобалось?

– Перше враження було приємне, думаю це відчувалося навіть через екран. Я не очікувала, що він одразу настільки жваво підтримуватиме діалог та проявить якусь зацікавленість. Наше знайомство тривало майже стільки, скільки бачив глядач, лише кілька моментів не потрапили в ефір. Тож скласти глибоке враження про людину за 15 хвилин знайомства, чесно кажучи, мені складно.

Звісно, мені не дуже сподобалася його реакція, коли я поділилася власним непростим досвідом, пов’язаним із хворобою. Я очікувала на більшу емпатію у відповідь. Також я зовсім не згодна з його думкою про те, що я нібито позбавлена романтики. Я фліртувала, щиро розповідала про себе та проявляла зацікавленість.

Можливо, якби я прийшла у яскраво-червоній сукні з розрізами до пупка, мене б помітили швидше. Проте це не про мою особистість, я більше про змісти. Можливо, Тарасу це не відгукнулося. Тож ми навряд чи підійшли б одне одному.

Віточка Зварич Холостяк 14 сезон

– Хто з учасниць був для вас найбільшою конкуренткою і кого ви нею не бачили?

– Кожна з дівчат по-своєму унікальна та заслуговує пройти до фінішної прямої цього проєкту, якщо, звісно, сама забажає. Проте ти ніколи не знаєш, що відбувається у чоловіка в голові. Тож людина, яку ти вважала конкуренткою, може дуже швидко покинути проєкт, а людина, на яку ти взагалі не ставила ставок, може опинитися у фіналі. А взагалі оця історія з конкуруванням дуже напружує, хотілося б не зосереджуватись на цьому.

– Після першого випуску вас і критикували, і підтримували. Розкажіть, чого було більше і як справилися з хейтом?

– За моїми відчуттями більше було хейту. Скажу відверто, важко з цим справлятися. Проте я розумію, що зараз у всіх складне життя, й іноді людям легше сфокусуватися на чужій людині, про яку вони судять по п’яти хвилинним вирізкам телевізійного проєкту, ніж на власному житті та випустити пар, написавши якусь бридоту в інтернеті. Мені треба навчитися фокусуватись на позитиві та менше залазити у коментарі.

– Знаючи, як проходять зйомки «Холостяка», чи погодилися б ви знову піти на проєкт?

– Скоріше так, ніж ні. Просто була б вже більш загартована та краще розуміла, чого варто очікувати. Щиро кажучи, я дуже хвилювалася, адже це мої перші настільки масштабні зйомки, зараз би я хвилювалася менше.

Віточка Зварич Холостяк 14 сезон

Минулий холостяк Олександр «Терен» Будько нещодавно запропонував вам зустрітися. Ви погодилися чи відмовили? І чи було між вами онлайн спілкування і на які теми?

– Так, було таке. Наразі не хочу ніяк коментувати дану ситуацію, адже ми з Олександром домовились привідкрити «закулісся» нашого спілкування лише якщо на моїй банці на потреби військових бБпС 31 ОМБр назбирається 50 000 грн. Поки зібрано лише 1/5 від суми. Тож закликаю закинути будь-який посильний донат на цей збір усіх, кого ця тема теж цікавить.

– Яким ви бачите свого майбутнього чоловіка?

– Відповідальність – це найважливіша риса, яку я хочу бачити в своєму партнері. Без оцих «побачимо», «подивимось», «я постараюсь», «буде видно». Тобто не лише багато говорити, а й виконувати.

Також мені важливо, аби людина, яка буде зі мною поруч, вміла слухати, проявляти емпатію та турботу. Ну і куди ж без класного почуття гумору. Я обожнюю жартувати та люблю людей, які завжди вміють вдало, доречно та не образливо пожартувати. Для мене це показник гостроти розуму.

– Чим ви займаєтесь після проєкту? І чим плануєте найближчим часом?

– Продовжую розвивати свій маленький бренд етноаксесуарів, здобуваю фах етнологині в університеті, активно волонтерю та допомагаю військовим. Хочеться також більше знімати цікавого розважально-освітнього контенту на тему української культури та традицій. Важко на все знайти час та натхнення, але я старатимусь.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Фото: Віточка Зварич

Фото: Пресслужба СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Віточка Зварич: інтервʼю з героїнею проєкту Холостяк 14 сезон
Холостяк

Четвертий випуск «Холостяка»: зіркові побачення і тиждень «Маленького принца»

 Наталія Медушівська Холостяк 14
Холостяк

Героїня «Холостяка-14» Наталія Медушівська відверто розповіла про рішення добровільно покинути проєкт: інтервʼю

 Тарас Цимбалюк Холостяк 14 сезон
Холостяк

Перші побачення сезону та неочікувані рішення дівчат: як пройшов 3 випуск «Холостяк-14»

 Церемонія троянд 3 випуск Холостяк 14
Холостяк

Хто покинув «Холостяк-14» у 3 випуску від 31 жовтня 2025

 Холостяк 14 сезон 3 випуск
Холостяк

Третій випуск «Холостяка-14»: перші побачення, жіночий клуб і випробування відвертістю

 Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком
Холостяк

Де дивитись «Холостяк-14»: коли виходить новий випуск романтичного реаліті
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати