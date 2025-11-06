Проєкти
Холостяк

Четвертий випуск «Холостяка»: зіркові побачення і тиждень «Маленького принца»

06.11.2025

Цієї п’ятниці о 19:00 на СТБ вийде 4 випуск романтичного реаліті «Холостяк-14». Темою цього тижня стане твір Антуана де Сент-Екзюпері — «Маленький принц». Це буде тиждень філософії, символів і справжніх випробувань вибором.

Холостяк 14 сезон 4 випуск: що чекає у новому випуску реаліті на СТБ

Маленький принц і світ Тараса

Ранок у домі дівчат розпочнеться несподіваним візитом ведучого.  Григорій Решетник розповість, що цього тижня на них чекає особлива тема — «Маленький принц».

Сам Тарас зізнається: ця книга — одна з найважливіших у його житті, а фраза з твору «Всі дороги ведуть до людей» буквально закарбована на його тілі у вигляді тату.

Зіркове побачення

Зірки завжди здаються  особливими. Вони світяться, захоплюють, притягують. Але не кожна зірка —  твоя. Цього тижня Тарас Цимбалюк запросить одну з дівчат на побачення аби зрозуміти, чи поруч з ним саме та людина, з якою хочеться разом дивитись на зірки. Під час вечора на них чекає «зіркова гра» із особистими питаннями, на які потрібно відповісти чесно.

Холостяк 14 сезон 4 випуск: що чекає у новому випуску реаліті на СТБ

Побачення-екочелендж

Друге побачення пройде у вигляді екоакції. Тарас запросить трьох дівчат «Очистити  простір». 

«У нас тиждень, присвячений твору «Маленький принц». Там є цитата: «Прибрався сам уранці — ретельно прибери і свою планету». Тому ми сьогодні будемо прибирати найкрасивіше у світі місто», – пояснив Тарас. 

Це побачення покаже, хто здатен не лише говорити про зміни, а й робити їх. 

Холостяк 14 сезон 4 випуск: що чекає у новому випуску реаліті на СТБ

Побачення на вибування

Також цього тижня на глядачів чекає перше побачення формату «2+1», з якого повернеться лише одна. Перед ним ведучий принесе дівчатам запрошення із написом: «Кожна людина повинна прагнути до своєї планети».

Героїні мають вирішити: спостерігати за тим, що відбувається, чи довіритись своєму моменту. Це побачення стане справжнім випробуванням — на ревнощі, довіру і щирість.

Жіночий клуб: «Прибери свою планету»

Дівчата візьмуть участь у креативному апсайклінг-челенджі — створять власні образи з уживаних речей. Їм доведеться проявити себе — знайти сенс у недосконалому, побачити красу в деталях і не розгубити жіночність у хаосі. 

Хто з дівчат знайде свій баланс між серцем і розумом, а хто залишить проєкт цього тижня — дізнаємось уже в п’ятницю о 19:00 в ефірі романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ.

