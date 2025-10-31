Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк

Перші побачення сезону та неочікувані рішення дівчат: як пройшов 3 випуск «Холостяк-14»

31.10.2025

У новому випуску романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ пристрасті спалахнули з новою силою. Дівчата оселилися в будинку, де на них чекали не лише перші випробування почуттів, а й перші побачення. Тарас Цимбалюк вирішив показати героїням свій світ: сцени, акторства й справжніх емоцій. Як пройшов 3 випуск «Холостяк-14» – читайте в матеріалі STB.UA.

Холостяк 14 сезон 3 випуск

Холостяк 14 сезон 3 випуск: як пройшов тиждень

Дівчата оселилися в будинку і ведучий Григорій Решетник приніс їм звістку про перше побачення сезону. Оскільки на попередній Церемонії Тарас не дав троянди Софії, Яні та Анастасії, саме їх він запросив на першу зустріч. Холостяк покликав дівчат на прем’єру вистави зі своєю участю.

«Професія тригерила мою другу половинку у стосунках. Були ревнощі з цього приводу. Тому для мене важливо, щоб дівчата бачили, чим я займаюсь і що забирає більшу частину мого життя. І по їхній реакції, по їхньому сприйняттю цієї частини можна вже буде далі формувати наше буття на цьому проєкті», – сказав Тарас.

Холостяк зустрів героїнь біля Жовтневого палацу, де ввечері мала відбутися премʼєра вистави. Саме тут Тарас вирішив не лише показати частинку себе, а й краще пізнати дівчат. Разом вони зіграли кілька акторських етюдів, які допомогли зрозуміти, хто готовий відкриватися через емоції та як дівчата реагують на різні ситуації.  

«Ці етюди спрямовані на декілька речей. По-перше, готовність дівчат вступити зі мною в контакт через призму моєї професії. Я вибрав найлегшу форму, бо вони дуже хвилювалися і я хотів це полегшити», – сказав Тарас. 

Холостяк 14 сезон 3 випуск

Холостяк 14 сезон 3 випуск: як пройшов тиждень

Холостяк 14 сезон 3 випуск

Холостяк 14 сезон 3 випуск

Під час особистих розмов Тарас намагався побачити, хто справді розділяє його цінності. Наприкінці зустрічі троянду отримала Анастасія.

Холостяк 14 сезон 3 випуск

А поки дівчата були на груповому побаченні, Григорій Решетник завітав до будинку героїнь із новиною. Він започаткував «Жіночий клуб» — простір для відвертих розмов і самопізнання. Перша практика «Я залишаю» з психологинею Оленою Божук допомогла дівчатам позбутися того, що заважає рухатися далі. Кожна написала на папірці те, що хоче залишити в минулому, і спалила його у вогнищі — символічному очищенні перед новими етапами у стосунках.

Наступне побачення Тарас провів із Дар’єю. Разом вони вирушили до парфумерної студії, де створювали аромати одне для одного — покладаючись лише на інтуїцію та відчуття. Між ними зав’язалася щира розмова, під час якої обоє відкривали свої внутрішні світи. Наприкінці зустрічі Дар’я отримала троянду.

Холостяк 14 сезон 3 випуск

Холостяк 14 сезон 3 випуск

Холостяк 14 сезон 3 випуск

Наступного дня Тарас несподівано завітав до будинку й запропонував дівчатам вирушити з ним на побачення просто зараз без підготовки та довгих зборів. Виклик прийняли Ірина, Оля та Вікторія. Разом вони вирушили на тренування, а згодом відправились на бранч, де Тарас мав змогу краще пізнати кожну.

Холостяк 14 сезон 3 випуск

Холостяк 14 сезон 3 випуск

Холостяк 14 сезон 3 випуск

Після індивідуальних розмов з дівчатами троянду отримала Іра.

«Мені комфортніше було з Ірою. Наше спілкування мене розслабило і мені здається, що їй теж було дуже комфортно», – сказав Тарас. 

А як пройшла Церемонія троянд та хто з дівчат покинув Холостяк-14 у 3 випуску – читайте в матеріалі.

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Церемонія троянд 3 випуск Холостяк 14
Холостяк

Хто покинув «Холостяк-14» у 3 випуску від 31 жовтня 2025

 Холостяк 14 сезон 3 випуск
Холостяк

Третій випуск «Холостяка-14»: перші побачення, жіночий клуб і випробування відвертістю

 Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком
Холостяк

Де дивитись «Холостяк-14»: коли виходить новий випуск романтичного реаліті

 Холостяк 14 сезон 2 випуск
Холостяк

Холостяк-14: перша Церемонія троянд і несподівані рішення Тараса Цимбалюка

 Холостяк 14 сезон 3 випуск: як пройшов тиждень
Холостяк

Перше побачення сезону: хто та загадкова дівчина, що з’явилася посеред Першої вечірки «Холостяк-14»

 Холостяк 14 сезон - Церемонія троянд
Холостяк

«Ніч з Тарасом Цимбалюком»: продовження Першої вечірки вже сьогодні!
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати