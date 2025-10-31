Перші побачення сезону та неочікувані рішення дівчат: як пройшов 3 випуск «Холостяк-14»

У новому випуску романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ пристрасті спалахнули з новою силою. Дівчата оселилися в будинку, де на них чекали не лише перші випробування почуттів, а й перші побачення. Тарас Цимбалюк вирішив показати героїням свій світ: сцени, акторства й справжніх емоцій. Як пройшов 3 випуск «Холостяк-14» – читайте в матеріалі STB.UA.

Холостяк 14 сезон 3 випуск: як пройшов тиждень

Дівчата оселилися в будинку і ведучий Григорій Решетник приніс їм звістку про перше побачення сезону. Оскільки на попередній Церемонії Тарас не дав троянди Софії, Яні та Анастасії, саме їх він запросив на першу зустріч. Холостяк покликав дівчат на прем’єру вистави зі своєю участю.

«Професія тригерила мою другу половинку у стосунках. Були ревнощі з цього приводу. Тому для мене важливо, щоб дівчата бачили, чим я займаюсь і що забирає більшу частину мого життя. І по їхній реакції, по їхньому сприйняттю цієї частини можна вже буде далі формувати наше буття на цьому проєкті», – сказав Тарас.

Холостяк зустрів героїнь біля Жовтневого палацу, де ввечері мала відбутися премʼєра вистави. Саме тут Тарас вирішив не лише показати частинку себе, а й краще пізнати дівчат. Разом вони зіграли кілька акторських етюдів, які допомогли зрозуміти, хто готовий відкриватися через емоції та як дівчата реагують на різні ситуації.

«Ці етюди спрямовані на декілька речей. По-перше, готовність дівчат вступити зі мною в контакт через призму моєї професії. Я вибрав найлегшу форму, бо вони дуже хвилювалися і я хотів це полегшити», – сказав Тарас.

Під час особистих розмов Тарас намагався побачити, хто справді розділяє його цінності. Наприкінці зустрічі троянду отримала Анастасія.

А поки дівчата були на груповому побаченні, Григорій Решетник завітав до будинку героїнь із новиною. Він започаткував «Жіночий клуб» — простір для відвертих розмов і самопізнання. Перша практика «Я залишаю» з психологинею Оленою Божук допомогла дівчатам позбутися того, що заважає рухатися далі. Кожна написала на папірці те, що хоче залишити в минулому, і спалила його у вогнищі — символічному очищенні перед новими етапами у стосунках.

Наступне побачення Тарас провів із Дар’єю. Разом вони вирушили до парфумерної студії, де створювали аромати одне для одного — покладаючись лише на інтуїцію та відчуття. Між ними зав’язалася щира розмова, під час якої обоє відкривали свої внутрішні світи. Наприкінці зустрічі Дар’я отримала троянду.

Наступного дня Тарас несподівано завітав до будинку й запропонував дівчатам вирушити з ним на побачення просто зараз без підготовки та довгих зборів. Виклик прийняли Ірина, Оля та Вікторія. Разом вони вирушили на тренування, а згодом відправились на бранч, де Тарас мав змогу краще пізнати кожну.

Після індивідуальних розмов з дівчатами троянду отримала Іра.

«Мені комфортніше було з Ірою. Наше спілкування мене розслабило і мені здається, що їй теж було дуже комфортно», – сказав Тарас.

А як пройшла Церемонія троянд та хто з дівчат покинув Холостяк-14 у 3 випуску – читайте в матеріалі.

