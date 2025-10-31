Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк

Хто покинув «Холостяк-14» у 3 випуску від 31 жовтня 2025

31.10.2025

Вечір Церемонії троянд став справжнім емоційним випробуванням. Після кількох побачень Тарас уважно спостерігав за кожною з дівчат, намагаючись зрозуміти, з ким готовий йти далі, а з ким — варто попрощатися. Хто покинув проєкт Холостяк 14 сезон у 3 випуску від 31.10.2025 – читайте в нашому матеріалі.

Церемонія троянд 3 випуск Холостяк 14

Хто покинув Холостяк 14 сезон у 3 випуску від 31.10.2025

Церемонія відбулася у просторому приміщенні, де навколо дівчат стояли їхні фотографії, зроблені спеціально для Тараса. На початку вечора героїні повідомили Холостяку, що Софія самостійно вирішила покинути проєкт.

Після групового побачення з Яною, Софією та Анастасією в будинку спалахнув конфлікт, через який атмосфера стала настільки напруженою, що Софія Шамія прийняла рішення піти.

Холостяк 14 сезон 3 випуск: хто покинув проєкт від 31.10.2025

«Я не був готовий до такої новини. Бо, на мою думку, наше крайнє спілкування з Софією ні до чого категоричного чи радикального не призвело. Тому я трішки був здивований. Це було її зважене рішення», — прокоментував Тарас.

А під час самої Церемонії Тарас вирішив попрощатися з Ніколєттою. «У мене промайнуло відчуття, що в нас із тобою діалог не клеїться. Тому я не можу дати тобі троянду», — сказав він.

Холостяк 14 сезон 3 випуск: хто покинув проєкт від 31.10.2025

Також троянду не отримала Вікторія.

«Ми з нею різні. Ми багато розмовляли про те, що вона не схожа на Мерилін Монро і не притягує цей сексуальний образ. А потім я дивлюся на її фотографію й розумію, що саме такою вона хоче себе бачити. Мені здалося, що Віка, через свою юність має певний дисонанс у словах — і це мене насторожило», — поділився Тарас.

Холостяк 14 сезон 3 випуск: хто покинув проєкт від 31.10.2025

Тож у 3 випуску «Холостяк-14» від 31.10.2025 року проєкт покинули Ніколєтта Бірюкова, Вікторія Крилас та Софія Шамія.

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Тарас Цимбалюк Холостяк 14 сезон
Холостяк

Перші побачення сезону та неочікувані рішення дівчат: як пройшов 3 випуск «Холостяк-14»

 Холостяк 14 сезон 3 випуск
Холостяк

Третій випуск «Холостяка-14»: перші побачення, жіночий клуб і випробування відвертістю

 Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком
Холостяк

Де дивитись «Холостяк-14»: коли виходить новий випуск романтичного реаліті

 Холостяк 14 сезон 2 випуск
Холостяк

Холостяк-14: перша Церемонія троянд і несподівані рішення Тараса Цимбалюка

 Холостяк 14 сезон 3 випуск: хто покинув проєкт від 31.10.2025
Холостяк

Перше побачення сезону: хто та загадкова дівчина, що з’явилася посеред Першої вечірки «Холостяк-14»

 Холостяк 14 сезон - Церемонія троянд
Холостяк

«Ніч з Тарасом Цимбалюком»: продовження Першої вечірки вже сьогодні!
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати