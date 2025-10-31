Холостяк 14 сезон 3 випуск: хто покинув проєкт від 31.10.2025

Хто покинув «Холостяк-14» у 3 випуску від 31 жовтня 2025

Вечір Церемонії троянд став справжнім емоційним випробуванням. Після кількох побачень Тарас уважно спостерігав за кожною з дівчат, намагаючись зрозуміти, з ким готовий йти далі, а з ким — варто попрощатися. Хто покинув проєкт Холостяк 14 сезон у 3 випуску від 31.10.2025 – читайте в нашому матеріалі.

Хто покинув Холостяк 14 сезон у 3 випуску від 31.10.2025

Церемонія відбулася у просторому приміщенні, де навколо дівчат стояли їхні фотографії, зроблені спеціально для Тараса. На початку вечора героїні повідомили Холостяку, що Софія самостійно вирішила покинути проєкт.

Після групового побачення з Яною, Софією та Анастасією в будинку спалахнув конфлікт, через який атмосфера стала настільки напруженою, що Софія Шамія прийняла рішення піти.

«Я не був готовий до такої новини. Бо, на мою думку, наше крайнє спілкування з Софією ні до чого категоричного чи радикального не призвело. Тому я трішки був здивований. Це було її зважене рішення», — прокоментував Тарас.

А під час самої Церемонії Тарас вирішив попрощатися з Ніколєттою. «У мене промайнуло відчуття, що в нас із тобою діалог не клеїться. Тому я не можу дати тобі троянду», — сказав він.

Також троянду не отримала Вікторія.

«Ми з нею різні. Ми багато розмовляли про те, що вона не схожа на Мерилін Монро і не притягує цей сексуальний образ. А потім я дивлюся на її фотографію й розумію, що саме такою вона хоче себе бачити. Мені здалося, що Віка, через свою юність має певний дисонанс у словах — і це мене насторожило», — поділився Тарас.

Тож у 3 випуску «Холостяк-14» від 31.10.2025 року проєкт покинули Ніколєтта Бірюкова, Вікторія Крилас та Софія Шамія.

