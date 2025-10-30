Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком: що чекає у 3 випуску реаліті на СТБ

Проєкти
Холостяк

Третій випуск «Холостяка-14»: перші побачення, жіночий клуб і випробування відвертістю

30.10.2025

Цієї п’ятниці о 19:00 в ефірі 3 випуску проєкту «Холостяк» на СТБ глядачі побачать перші побачення сезону — і перші справжні емоції.

Холостяк 14 сезон 3 випуск

Світ Холостяка

Тарас Цимбалюк відкриє дівчатам свій світ і покаже частину професії, яка не завжди проста для сприйняття.

«Моє амплуа передбачає інтимні сцени, поцілунки, відвертість. І це часто тригерило мою другу половинку у стосунках. Тому я хочу, щоб дівчата побачили, чим я живу, і зрозуміли — чи можуть це прийняти», — зізнається Холостяк.

На цьому побаченні Тарас прагне побачити, хто з героїнь може прийняти не лише його як чоловіка, а й його професію — з усіма її викликами.

Жіночий клуб: «Я залишаю…»

Цей тиждень у «Холостякe» пройде під темою правди та максимальної відвертості. Григорій Решетник представить дівчатам нову традицію — «Жіночий клуб», де щотижня на них чекатимуть особливі практики й завдання для самоусвідомлення.

Перший «Жіночий клуб» має символічну назву — «Я залишаю…». Перед дівчатами лежатимуть аркуші, на яких вони напишуть лише одне речення — що саме хочуть відпустити з минулого: страх, образу, попереднє кохання чи установу, що заважає рухатися далі. Так почнеться їхній шлях до нового — і, можливо, справжнього — кохання. 

«Щоб нова історія почалась, потрібно звільнити для неї місце», — пояснуює ведучий.

Перше індивідуальне побачення сезону

У третьому випуску відбудеться й перше індивідуальне побачення. Тарас переконаний: справжній потяг народжується не з зовнішності — а з хімії, інстинктів, ароматів. Саме тому це побачення герої проведуть із зав’язаними очима, щоб краще відчути один одного. 

Холостяк 14 сезон 3 випуск

Випробування відвертістю

А ще цього тижня дівчата отримають завдання створити відверте фото без фільтрів і ретуші. Вони самі визначать, що для них означає відвертість — тіло, емоції чи справжність. Хтось позуватиме без макіяжу, хтось — оголено, довірившись моменту, а хтось покаже справжні емоції. 

Хто з дівчат зуміє прийняти світ Тараса таким, яким він є, а хто вже цього тижня залишить проєкт, побачимо у п’ятницю о 19:00 в ефірі романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ.

