Де дивитись Холостяк 14 сезон та о котрій виходить новий випуск

Де дивитись «Холостяк-14»: коли виходить новий випуск романтичного реаліті

Найромантичніше реаліті країни повернулося! У новому сезоні проєкту «Холостяк-14» головний герой — актор Тарас Цимбалюк — шукає ту єдину, заради якої готовий на найщиріші почуття. О котрій та де дивитися новий випуск Холостяка 14 сезон, читайте в матеріалі STB.UA.

Де та о котрій дивитись Холостяк 14

Нові випуски романтичного реаліті виходять щоп’ятниці о 19:00 на телеканалі СТБ.

А якщо ви пропустили ефір — не засмучуйся! «Холостяк 14 сезон» можна переглянути онлайн на офіційному сайті STB.UA одразу після виходу програми в ефір. Новий випуск «Холостяк-14» переглянути онлайн можна у розділі проєкту — там доступні всі епізоди та найяскравіші моменти.

Також новий випуск «Холостяк-14» можна подивитися на YouTube-каналі «Холостяк / Холостячка» — щочетверга, через шість днів після телеефіру. Або на сайті Телепортал — у зручний для вас час.

Тож не пропусти нові зізнання, побачення та перші справжні почуття у новому випуску «Холостяк-14» вже цієї п’ятниці о 19:00 на СТБ.

