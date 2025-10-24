Перше побачення сезону: хто та загадкова дівчина, що з’явилася посеред Першої вечірки «Холостяк-14»

Другий випуск романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ подарував глядачам справжній вир емоцій, сюрпризів і щирих зізнань. Однією з найобговорюваніших подій вечора стала поява нової дівчини, яка з’явилася посеред Першої вечірки й одразу привернула увагу всіх присутніх у вітальні. Хто ця загадкова героїня і чи справді саме з нею у Тараса Цимбалюка було перше побачення сезону — дізнавайтеся в матеріалі STB.UA.

Перше побачення та прогулянка на конях: як минуло знайомство Холостяка з Валерією

Як виявилося, ще до приїзду дівчат на Першу вечірку Тарас уже познайомився з однією дівчиною. Нею стала Валерія Жуковська — професійна вершниця, майстриня спорту України з кінного спорту та тренерка. Дівчина займається підбором і продажем спортивних коней за кордоном, а її життя тісно пов’язане з любов’ю до цих шляхетних тварин.

Перед початком вечірки Валерія передала Тарасу загадкову записку зі словами: «Запрошую тебе провести трохи часу серед тиші, свободи та грації».

Тарас не міг проігнорувати таке запрошення. Зустріч відбулася у мальовничій локації, де Валерія навчала Холостяка азів верхової їзди.

У нас було знайомство, ми провели разом тренування з кінного спорту. Тарас дуже вправно тримався у сідлі, — поділилася Валерія.

Їхнє спілкування пройшло у невимушеній і теплій атмосфері. Вони каталися на конях, говорили про кіно, життя, війну. Валерія розповіла про свій вимушений переїзд із Миколаєва за кордон разом зі своїми улюбленими конями після початку повномасштабного вторгнення. Тарас же поділився спогадами про зйомки сцен верхи у фільмах.

