Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком: що чекає у 2 випуску реаліті на СТБ

Холостяк

«Ніч з Тарасом Цимбалюком»: продовження Першої вечірки вже сьогодні!

24.10.2025

Продовження Першої вечірки 14 сезону романтичного реаліті «Холостяк» відбудеться вже сьогодні о 19:00 на СТБ. Після знайомства з дівчатами Тарас Цимбалюк прагне побачити не лише їхню зовнішню красу, а й справжній внутрішній світ.

Холостяк 14 сезон - Церемонія троянд

Холостяк 14 сезон 2 випуск: анонс

Звиклий до ролей і сценаріїв у кіно, цього разу він хоче залишатися собою — живою людиною, яка хвилюється, помиляється й прагне справжніх почуттів. І очікує того ж від дівчат.

Щоб відкритися одне одному, Тарас і героїні створюватимуть кіноафіші своїх життів — фільмів про їхні мрії, страхи, характер і досвід. За допомогою штучного інтелекту кожна афіша стає візуалізацією внутрішнього світу її автора.

Які образи здивують, надихнуть або розчулять? Також попереду — відверті питання від Григорія Решетника і неочікувані зізнання. Та головне — перша Церемонія троянд сезону.

Холостяк 14 сезон - Церемонія троянд

Холостяк 14 сезон - Церемонія троянд

Кому Холостяк вручить троянди під час Церемонії і чи усі дівчата будуть готові їх прийняти? Побачимо вже сьогодні о 19:00 у 2 випуску романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ.

Ведучий — Григорій Решетник.

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

