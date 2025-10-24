Холостяк 14 сезон: церемонія троянд та хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк-14: перша Церемонія троянд і несподівані рішення Тараса Цимбалюка

Прем’єра романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ продовжує тримати увагу глядачів! У другому випуску на Першій вечірці з’явилися ще три дівчини — знайома Тараса Діана, запальна Анастасія та загадкова Валерія. На вечірці всі дівчата мали змогу познайомитись з Холостяком не лише наодинці, а й у форматі групового спілкування, а також відкрити йому своє серце через афіші власного життя. А завершив випуск момент, якого чекала вся країна, — перша Церемонія троянд. Хто з дівчат продовжив свій шлях до серця Тараса Цимбалюка — читайте в матеріалі STB.UA.

Ведучий проєкту Григорій Решетник запропонував дівчатам створити афіші свого життя — уявні плакати, які б розповіли про кожну більше, ніж слова. Тож завдання допомогло кожній розповісти про себе, свої принципи та життєву історію трішки більше. Афішу свого життя також створив і сам Холостяк. Для цього герої мали придумати назву, слоган і візуальну частину своєї афіші. А штучний інтелект допоміг перетворити задум у яскраві постери, у яких проявилася індивідуальність кожної.

Героїні 14 сезону проєкту Холостяк: хто отримав троянду

Першою свою троянду отримала Ніколлєта, з якою Тарас під час знайомства зробив спільне татуювання.

Наступною — логістка Юлія, яка щиро розповіла Холостяку, що виховує трирічного сина. Вона хвилювалася, як Тарас поставиться до цього, та його відповідь заспокоїла дівчину: він зізнався, що ставиться до жінок із дітьми з повагою і розумінням.

Троянду також отримала Ірина з Хмельницького — дівчина, яка одразу запам’яталася Тарасу своєю неординарністю.

Наступною троянду прийняла фотографиня Юлія, якій Холостяк процитував її ж життєве кредо:

«Юля, не будь холодною, бо ти — вогонь!»

Свою троянду отримала й Надін, яка розпочала знайомство з Тарасом з телефонного дзвінка.

Фітнес-тренерка Оля, що вразила Холостяка впевненістю й міцним рукостисканням, теж отримала свою троянду.

Далі троянду отримала тендітна інфлюенсерка Іра, яка на першій зустрічі «вкрала» Холостяка у мандрівку.

Мініатюрна Надія, котра на першій зустрічі подарувала Тарасу табурет, також продовжила участь в проєкті Холостяк.

Свою троянду отримала й професійна вершниця Валерія, яка запросила Холостяка покататися на конях.

Також Тарас дав троянду власниці весільної агенції Дарʼї, що подарувала йому бутон’єрку у формі лебедя — символ кохання та вірності.

Не залишилася без троянди й лікарка-косметологиня Оксана, яка зачарувала Холостяка щирістю.

А останню троянду на Церемонії троянд Тарас вручив яскравій Вікторії.

Ще одна дівчина, знайома Тараса — Діана — також стала героїнею проєкту. Проте вона повідомила Холостяку, що змушена завершити важливі робочі справи, тому вимушена на певний час поїхати з проєкту.

Як продовжиться історія Тараса та Діани – дивіться в наступних випусках Холостяк-14 на СТБ.

Хто залишив вечірку без троянди

Після Церемонії три дівчини — Софія, Яна та Анастасія — залишилися без троянд. Та коли здавалося, що їхня історія завершилася, Тарас зробив неочікуване зізнання:

– Настя, Яна, Софія, на жаль, сьогодні ви не отримаєте троянду. Мені не вистачило часу, щоб пізнати вас краще. Але пізніше ви дізнаєтеся подробиці — я запрошую вас на перше побачення, – сказав Тарас.

Тож уже наступної п’ятниці о 19:00 на СТБ глядачі побачать перше групове побачення сезону, яке обіцяє бути дуже особливим. Хто розкриється для Тараса по-справжньому, а хто першою покине проєкт Холостяк — дізнаємось вже наступної пʼятниці о 19:00 на СТБ.

