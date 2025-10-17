Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком: що чекає у 1 випуску реаліті на СТБ

Проєкти
Холостяк

Прем’єра «Холостяка» з Тарасом Цимбалюком: 26 дівчат, знайомства наосліп і несподівані сюрпризи

17.10.2025

Вже сьогодні о 19:00 на СТБ найромантичніше реаліті країни «Холостяк» розпочинає нову історію. Головний герой Тарас Цимбалюк зізнається, що зайшовши в цей проєкт, дуже хотів би відчути кохання.

– Мені подобається приклад сім’ї моїх батьків. Як наслідок цієї любові — двоє дітей. Я готовий це ставити собі як ціль, – каже Тарас. – Мені цікаві дівчата, які не приховують свою самобутню енергію, залишаються собою. Це дійсно чіпляє.

Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком

Вечірка у стилі великого кіно

Цьогоріч Перша вечірка відбудеться у стилістиці кінофестивалю — з червоною доріжкою, яскравими вогнями та справжньою атмосферою Голлівуду.

Вхід для учасниць — червоний хідник, огороджений стрічками, у залі — велика хлопавка й столики у формі котушок для кіноплівки.

Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком

Холостяк зустріне дівчат у білому смокінгу, а вони — у вишуканих сукнях, більшість з яких створили спеціально для цього вечора стилісти проєкту.

26 дівчат і знайомства наосліп

Григорій Решетник запропонував Тарасу розпочати вечір зі знайомств наосліп. Ведучий попросив героїнь відкритися Холостяку через своє життєве кредо — коротку фразу, яка відображає їхні погляди, принципи й мрії.

Сам Тарас теж має власне кредо — слова свого дідуся, які він навіть увіковічив у татуюванні: «Я щасливий, бо нема мені спокою».

Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком

Чотири героїні першими напишуть свої кредо, щоб розкрити особистість, не показуючи обличчя. Яке з них найбільше відгукнеться Тарасові?

Інші дівчата анонімно передадуть Холостяку свої подарунки. Чийсь стане символом таланту, інший натякне на особисту історію, а дехто ризикне бути абсолютно відвертою. Який із подарунків найбільше заінтригує Холостяка?

Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком

Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком

Також хтось із дівчат приїде особисто, а хтось — запропонує Тарасу знайти її самостійно. Хтось подарує відвертість, а хтось — таємницю.

Як пройде Перша вечірка сезону і чия поява складе найяскравіше перше враження, побачимо вже сьогодні  о 19:00 у прем’єрному випуску романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

