Холостяк 2025: коли вийде 14 сезон з Тарасом Цимбалюком

Холостяк

Відчуй кохання, немов у кіно: СТБ оголосив дату прем’єри Холостяк-14 з Тарасом Цимбалюком

11.09.2025

Дата старту нового сезону головного романтичного реаліті країни стала однією з найбільш очікуваних новин цієї осені. Адже кохання шукатиме Тарас Цимбалюк, найбажаніший актор країни, зірка улюблених серіалів «Спіймати Кайдаша», «Кава з кардамоном», «Кріпосна», «Кохання та полум’я».

Глядачі з нетерпінням запитували у соцмережах: «Коли?». І ось телеканал СТБ оголосив дату прем’єри проєкту «Холостяк»-14. Про старт 14 сезону романтичного реаліті читайте в матеріалі STB.UA.

Холостяк 14 сезон 2025

Коли вийде Холостяк 14 сезон: дата премʼєри

Найочікуваніша прем’єра осені відбудеться 17 жовтня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ.

Не пропустіть головне побачення цієї осені! Вмикайте СТБ вже 17 жовтня о 19:00, щоб разом відчути кохання, немов у кіно: щире, справжнє, з шаленими вчинками, жагою та пристрастю.


Тарас Цимбалюк – популярний український актор театру і кіно. Його ролі стають культовими і підкорюють Netflix. Він сказав сотні слів кохання вустами своїх героїв. Але цієї осені він вперше не гратиме почуття на екрані. Тепер він шукає ту єдину, якій освідчиться в реальному житті.

Холостяк 2025 - Тарас Цимбалюк

Ведучий проєкту «Холостяк» — Григорій Решетник.

