Любов варта всього! Український кейс «Холостяка» серед фіналістів Каннських Левів у номінації «Різноманіття та інклюзивність»

Кампанія телеканалу СТБ (медіакомпанії Starlight Media) увійшла до шортліста найпрестижнішої міжнародної премії у сфері креативності, маркетингу та комунікацій. Високі оцінки світового журі отримали зусилля української команди з промоції нової культури сприйняття ветеранів і ветеранок з інвалідністю.

13-й сезон українського проєкту «Холостяк» — перший в історії, в якому головним героєм стала людина з інвалідністю: український ветеран, громадський діяч і письменник Олександр Терен. Світові ЗМІ називали цей сезон “вершиною всієї світової франшизи”, “сезоном, що може відкрити нову главу в історії розважального телебачення”, а українська команда сконцентрувала свої зусилля на тому, щоб в умовах повномасштабної війни не тільки організувати для країни найкраще побачення, а й докорінно та системно змінити уявлення країни про стосунки та взаємодію з ветеранами з інвалідністю.

«Ми розуміли, що маємо стати головним партнером країни у формуванні нової культури сприйняття ветеранів, переосмислення травми та нової близькості після неї. Це місія Starlight Media. Нам не було “де списати” – український виклик унікальний за своїм масштабом та чутливістю. Тому ми з найбільшою увагою, в глибоких діалогах та з відкритим серцем шукали найкращу відповідь. Ми вдячні за партнерство та віру Worner Bros, дякуємо за цю високу оцінку наших зусиль журі та сподіваємось, що вона стане початком системного глобального об’єднання зусиль у цій місії», — Олена Мартинова, маркетинг-директорка Starligh Media.

Боротися за перемогу український кейс телеканалу СТБ в цій категорії буде з кампаніями Олімпійських ігор у Парижі та кампанією Nike.

«Те, що вся наша команда задумувала з великою любовʼю в Україні, здобуває любов світу. Холостяк з Олександром Тереном був проєктом, найбільш цитованим міжнародними ЗМІ, і ми щиро радіємо, що він продовжує підкорювати серця за межами країни. А головне, що саме тема інклюзивності та різноманіття звучить так гучно!» — Лідія Паньків, маркетинг-директорка СТБ.

До шортліста увійшли найкращі світові проєкти, що відстоюють і реалізують принципи різноманіття, інклюзивності та справедливої репрезентації вразливих груп. Категорія вшановує сміливий, чесний і трансформаційний підхід розважальної індустрії у подоланні дискримінації та формуванні нових культурних наративів.

«Ця кампанія — відображення наших цінностей у дії. Вся команда була натхненна місією формування справедливого відображення ветеранського досвіду, подолання стереотипів та уявлень, що стоять на шляху повернення наших воїнів до цивільного життя. Ми вчились, ми слухали, шукали шлях, який дозволить зробити так, щоб на питання “що може ветеран з інвалідністю”? – відповіддю українського суспільства було “абсолютно все”, — Яна Гончаренко, директорка з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media

Нагадаємо, 13-й сезон проєкту «Холостяк» значно вплинув на уявлення українців про ветеранів з інвалідністю, що підтвердило дослідження Gradus Research.

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