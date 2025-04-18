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Холостяк

Він сказав сотні слів кохання у кіно. Але шукає ту єдину, якій освідчиться в житті: Тарас Цимбалюк — новий «Холостяк»

18.04.2025

У час, коли любов стає нашим головним джерелом натхнення та сили, телеканал СТБ готовий назвати імʼя нового головного героя романтичного реаліті «Холостяк». Ним став найбажаніший актор країни, пристрасний і магнетичний Тарас Цимбалюк.

Холостяк 14 сезон: хто стане головним героєм проєкту Холостяк 2025

«Ми отримували сотні повідомлень від жінок із проханнями, аби саме Тарас став наступним Холостяком. У свої 35 він має багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. Ми бачимо, що за брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віри в любов і знає, чого прагне у стосунках. Вустами своїх персонажів Тарас багато разів говорив про кохання. Але цієї осені він готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому», – коментує Людмила Семчук, генеральна директорка телеканалу СТБ.

Video: Холостяк 14 сезон: хто стане головним героєм проєкту Холостяк 2025

Новий сезон легендарного проєкту Холостяк скоро на СТБ - хто буде холостяком у 14 сезоні. Анонс нового 14 сезону проєкту Холостяк і хто Холостяк 2025 - читай на сайті СТБ

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