Холостяк 14 сезон: кастинг на участь в проєкті з Тарасом Цимбалюком

Запрошуємо дівчат на Холостяк 14 сезон!

У час, коли любов стає нашим головним джерелом натхнення та сили, ми готові назвати імʼя нового Холостяка – найбажаніший актор країни, пристрасний і магнетичний Тарас Цимбалюк.

Ми отримували сотні повідомлень від жінок із проханнями, аби це був саме він. У свої 35 Тарас має багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. За його брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віри в любов і знає, чого прагне у стосунках.

Вустами своїх персонажів Тарас багато разів говорив про кохання. Але цієї осені він готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому.

Можливо, Тарас завжди чекав саме на тебе?

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