Холостяк 13 сезон 3 випуск: анонс від 15.11.2024

Перші поцілунки, зірковий концерт та благодійний збір: чого очікувати у 3 випуску реаліті «Холостяк»

Вже сьогодні о 19:00 на СТБ вийде 3 випуск романтичного реаліті «Холостяк». Цього тижня друзі Холостяка допоможуть Олександру і героїням влаштувати справжній благодійний концерт та аукціон, на якому вони планують зібрати кошти для військових.

«Ми будемо збирати для військових 3 центру ССО на автомобіль, — розповідає Холостяк. — Я проводжу 1-2 збори на місяць. Вирішив долучити до цього збору і дівчат».

Що з цього вийде і чи допоможе спільна благодійна мета героям ближче пізнати одне одного?

Крім того на минулій Церемонії троянд запрошення на побачення отримала Віка. Олександр зізнався, що підготував дещо особливе для дівчини.

«Це буде незвичайне побачення», — зізнався Холостяк і запропонував Вікторії познайомитись із одним із його захоплень. Як відреагує на це дівчина і чому Олександр прийде на побачення не один, а із друзями-військовими?

А от зустріч з іншими двома героїнями у Холостяка відбудеться в Одесі. Море, прогулянки Дерібасівською та літературний пізнавальний вечір «Як кохалися українці». Усе це додасть неабиякої пікантності цьому побаченню.

Почуття і пристрасть між героями зростає і відбуваються перші поцілунки. З ким з дівчат у Олександра трапиться така близькість?

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А одразу після ефіру проєкту «Холостяк» не пропустіть ток-шоу «Як знайти кохання». Експерти та учасниці 13 сезону обговорять тему першого поцілунку. Чи можна вважати фаворитками дівчат, які першими поцілувалися з Олександром на проєкті? І які бувають червоні прапорці на шляху до справжньої близькості з коханим?

Ведучий: Григорій Решетник

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