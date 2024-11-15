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Холостяк

Перші поцілунки, зірковий концерт та благодійний збір: чого очікувати у 3 випуску реаліті «Холостяк»

15.11.2024

Вже сьогодні о 19:00 на СТБ вийде 3 випуск романтичного реаліті «Холостяк». Цього тижня друзі Холостяка допоможуть Олександру і героїням влаштувати справжній благодійний концерт та аукціон, на якому вони планують зібрати кошти для військових. 

Холостяк 13 сезон 3 випуск: анонс від 15.11.2024

«Ми будемо збирати для військових 3 центру ССО на автомобіль, — розповідає Холостяк. — Я проводжу 1-2 збори на місяць. Вирішив долучити до цього збору і дівчат».

Що з цього вийде і чи допоможе спільна благодійна мета героям ближче пізнати одне одного? 

Холостяк 13 сезон 3 випуск: анонс від 15.11.2024

Крім того на минулій Церемонії троянд запрошення на побачення отримала Віка. Олександр зізнався, що підготував дещо особливе для дівчини. 

«Це буде незвичайне побачення», — зізнався Холостяк і запропонував Вікторії познайомитись із одним із його захоплень. Як відреагує на це дівчина і чому Олександр прийде на побачення не один, а із друзями-військовими?

А от зустріч з іншими двома героїнями у Холостяка відбудеться в Одесі. Море, прогулянки Дерібасівською та літературний пізнавальний вечір «Як кохалися українці». Усе це додасть неабиякої пікантності цьому побаченню.

Холостяк 13 сезон 3 випуск: анонс від 15.11.2024

Почуття і пристрасть між героями зростає і відбуваються перші поцілунки. З ким з дівчат у Олександра трапиться така близькість? 

Більше на тему: «Холостяк»-13: нова героїня проєкту Інна та перші групові побачення у 2 випуску

А одразу після ефіру проєкту «Холостяк» не пропустіть ток-шоу «Як знайти кохання». Експерти та учасниці 13 сезону обговорять тему першого поцілунку. Чи можна вважати  фаворитками дівчат, які першими поцілувалися з Олександром на проєкті? І які бувають червоні прапорці на шляху до справжньої  близькості з коханим? 

Ведучий: Григорій Решетник

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