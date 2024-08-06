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Холостяк

Що любить Холостяк: 13 фактів про Олександра Терена

06.08.2024

Цьогорічний сезон романтичного реаліті “Холостяк” на СТБ обіцяє бути особливим. Як відмітив ведучий Григорій Решетник, це 13-й сезон проєкту, і саме 13 травня, в день народження Олександра Терена, канал оголосив його як Холостяка. Більше того, це ще і улюблене число Сашка. Тож ми вирішили не порушувати цю нову традицію і розповісти 13 фактів про Олександра. Можливо, вони допоможуть учасницям більше дізнатися про Холостяка та використати ці знання під час знайомства на Першій вечірці, яка відбудеться вже незабаром. 

Що любить Холостяк: 13 фактів про Олександра Терена

Улюблений фільм: “Лють” (військова драма 2014 року від режисера Девіда Еєра з Бредом Піттом у головній ролі про події на Західному фронті наприкінці Другої світової війни – ред.)

Улюблена книга: “Холодний Яр” Юрія Горліс-Горського (роман про одну з найяскравіших сторінок Визвольної боротьби в Україні. Спогади героя – це живий приклад, як невеликі числом, але незламні духом можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом. Події роману відбуваються на теренах сучасних Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей, у Києві, Полтаві й на території тодішньої Польщі).

Улюблена страва: паста з морепродуктами 

Улюблений напій: кава та холодний латте 

Улюблена каша: гречана 

Улюблене місто: Київ 

Улюблений співак: Володимир Івасюк 

Улюблена пора року: літо 

Улюблений стиль одягу: кежуал

Улюблений вид спорту: плавання, кросфіт 

Улюблений формат побачення: відвідування заходів “Що? Де? Коли?” 

Улюблений вірш: “Не докорю ніколи і нікому” Василя Симоненка 

Не докорю ніколи і нікому,

Хіба на себе інколи позлюсь,

Що в двадцять літ в моєму серці втома,

Що в тридцять — смерті в очі подивлюсь.

Моє життя — розтрощене корито,

І світ для мене — каторга і кліть…

Так краще в тридцять повністю згоріти,

Ніж до півсотні помаленьку тліть.

Улюблений відпочинок: лежати на дивані так, ніби його завтра продадуть.

Більше на тему: Що відомо про нового Холостяка Олександра Терена?

фото: Роман Кетков

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