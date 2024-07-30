Сашка можуть чекати сюрпризи: Григорій Решетник про старт «Холостяка»-13

Стартували зйомки 13 сезону популярного романтичного реаліті «Холостяк». Головним героєм став ветеран Олександр Терен. Вже відзнята Перша вечірка, зйомки якої тривали рівно дві доби. До неї була прикута увага, навіть, провідних міжнародних змі — на зйомки приїхали The New York Times та німецький телеканал ZDF. Адже вперше в історії франшизи Холостяком став ветеран. Ведучий «Холостяка» залишається незмінним — Григорій Решетник був одним з тих, хто вірив в те, що, навіть, за часів війни романтичне реаліті будуть знімати. В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Григорій поділився, які сюрпризи чекатимуть на Терена.

Григорію, з якими почуттями заходите у зйомки «Холостяка»?

Я вкотре переконуюсь, що наша команда створює не просто телевізійний продукт, а задає тренди, надихає глядачів і нагадує, що кохання, стосунки і справжні цінності допомагають долати найскладніші випробування. Я дуже щасливий бути частиною цього неймовірного проєкту і вдячний нашим захисникам і захисницям за те, що маємо можливість творити, виходити на знімальний майданчик і своєю роботою підтримувати глядачів. Я отримую велике задоволення, бо це моя улюблена професія, те, чим я живу. Отже, вітаю команду і глядачів з початком зйомок 13-го сезону проєкту «Холостяк».

Чи будуть якісь зміни у сценарії, зважаючи на час, в який проходять зйомки?

Зауважу, що сценаріїв немає, адже це реаліті, і ніхто не може передбачити, як піде побачення або як складатимуться стосунки Холостяка з дівчатами. Є загальна структура проєкту — і вона буде незмінною: перша вечірка, заселення в будинок дівчат, побачення групові та індивідуальні, знайомства з батьками, церемонії троянд та фінальний вибір. До речі, Перша вечірка, яка пройшла днями, вже показала, наскільки це буде красивий, емоційний та важливий сезон.

Звісно, тепер ми знімаємо з урахуванням комендантських годин і повітряних тривог, маємо дотримуватись усіх правил безпеки. Але не хочемо відходити від планки, яку поставили від початку знімання проєкту, а це 15 років тому. Можливо, у цьому сезоні не відбудуться закордонні подорожі. Але ми вже довели «Холостячкою», що в Україні багато красивих місць, і справжні стосунки можуть народжуватись у будь-яких реаліях.

Наш Холостяк — Олександр «Терен» — захисник, людина, яка не тільки надихає своїм стрижнем усіх ветеранів, а й викликає щире захоплення жінок. І, попри всі складнощі, через які пройшов наш герой, в стосунках нічого не змінюється.

Більше на тему: Ведучий СТБ Григорій Решетник закликає вивчати українську мову та розмовляти нею у повсякденному житті

Ви були одним з тих, хто вірив, що романтичне реаліті треба знімати, навіть, за часів війни!

Ще у 2022 році команда ухвалила для себе рішення, що одного дня «Холостяк» обов’язково повернеться. Нас питали про це партнери, ми бачили, як чекають на це глядачі, адже це саме той проєкт, який надихає вірою в кохання, для якого можливо все. Але ми також знали, що повернемося тільки тоді, коли знайдемо не просто успішного чоловіка, який шукає кохання, а справжнього героя нашого часу. Того, кого українські жінки вважатимуть ідеальним для себе і хотітимуть будувати з ним стосунки. Наш Холостяк — герой, захисник, поруч з яким будь-яка жінка почуватиметься в безпеці. Він людина справжніх цінностей, яка варта того, щоб зустріти своє кохання. Яка вірить, що з любов’ю в серці може долати все. Цей сезон — не просто нова історія кохання, а ще і величезний соціальний виклик по формуванню у суспільстві культури, дружньої до ветеранів і ветеранок. Вірю, що ми всі пройдемо це гідно.

Судячи з того, що на «Холостяк» була подана рекордна кількість заявок від дівчат — їх переконувати не варто було.

Знаю, що тисячі людей чекали на цей проєкт. Мені постійно писали, питали, коли вже розпочнемо зйомки. Підходили на вулиці, просили за своїх знайомих.

Вперше в історії реаліті ми спочатку оголосили імʼя Холостяка, а потім розпочали прийом анкет, аби дівчата чітко розуміли, до кого вони йдуть та якими цінностями живе Холостяк. Дівчата свідомо заповнювали заявки, їх було понад півтори тисячі! Великий респект всім дівчатам, перепрошую, що взяли не усіх. Ті, хто з нами, готуйтесь до перших побачень з «Тереном», адже він дуже-дуже на це чекає.

Памʼятаєте своє перше враження від «Терена»?

Ми познайомились на фотовиставці, присвяченій війні. Тоді вже йшли розмови про те, що Олександр буде Холостяком, але тривали останні обговорення і прийняття рішення. Потім зустрілися безпосередньо перед зйомками. Я вражений мудрістю цього чоловіка, його незламністю, силою духу. І це без зайвої патетики, лише констатація фактів. Олександр — ерудований, пише книжки, створює соціально значущі проєкти і дуже відповідально ставиться до знімального процесу. Він комунікабельний, підтримує будь-яку тему. А ще — неймовірно харизматичний і з чудовим почуттям гумору. До речі, про його харизму я чув ще минулого року, коли СТБ знімав фільм «Нескорені» про національну збірну Invictus. Тоді на майданчику у Сашка закохалася уся жіноча частина команди, і саме тоді вперше прозвучало питання, чи готовий він стати новим Холостяком. «Терен» — справжній, і я щасливий, що ми зустріли цього хлопця.

Гадаєте, він готовий до викликів, які чекають на кожного Холостяка — сварки дівчат, скандали, ревнощі?

Він зібраний, впевнений, але певне хвилювання під час зустрічі з дівчатами все рівно є. І це, насправді, круто, бо тоді виникають справжні почуття. Дівчата включаються, у кожної своя тактика і ось тут на Сашка можуть чекати сюрпризи. Думаю, Олександр готовий, але весь масштаб побачить лише в процесі. В цьому і є справжність нашого проєкту. Ми не виписуємо сценарій. Кохання народжується само. А я завжди буду поряд з Холостяком та учасницям. Вже давно вважаю своєю місією бути не просто ведучим, а другом, братом, батьком і наставником для всіх, хто бере участь у реаліті.

Більше на тему: Що любить Холостяк: 13 фактів про Олександра Терена

Якого моменту зйомок ви чекаєте найбільше?

Мабуть фіналу, коли стоїть закохана пара, а наша команда після слів «стоп, знято» підбігає і щиро вітає їх. Але в той же час я насолоджуюсь всім процесом зйомок, бо обожнюю цей проєкт на кожному його етапі.

Повне інтерв’ю Григорія Решетника читайте на сайті fakty.ua.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ