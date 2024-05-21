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Холостяк

Що відомо про нового Холостяка Олександра Терена?

21.05.2024

Головне романтичне реаліті країни повертається на телеканал СТБ. Новий Холостяк — військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги «Історія впертого чоловіка» та учасник національної збірної Invictus Games Олександр «Терен» Будько! Що відомо про нового головного героя проєкту «Холостяк»-13 Олександра Терена — читайте в матеріалі STB.UA.

Олександр Терен: цікаві факти про нового Холостяка 13

Активний спосіб життя, подолання внутрішніх та зовнішніх барʼєрів, розвиток інклюзії в Україні та допомога в соціалізації ветеранів по поверненню з фронта – одні з цілей діяльності Терена. Сьогодні його ім’я знають не тільки в Україні, а й у світі. В його серці — безмежна любов до України та життя. Любов, з якою він може подолати все.

Олександр Будько (позивний «Терен»). Український захисник, ветеран російсько-української війни, учасник національної збірної «Invictus Games».

Народився 13 травня 1996 року у місті Рівне. Має технічну освіту. Активно займався спортом – пауерліфтинг та єдиноборства.

З початком повномасштабного вторгнення доєднався добровольцем до лав ЗСУ, а в травні 2022 року вирушив на фронт як командир взводу вогневої підтримки батальйону «Карпатська Січ».

У тому ж році в День незалежності України під час боїв на Ізюмському напрямку отримав важке поранення, через яке  втратив обидві кінцівки. Після трьох місяців відновлення став на протези, подав заявку до національної збірної Invictus і розпочав активну діяльність, пов’язану з адаптацією та соціалізацією військових після поранень.

У травні 2023 року став зіркою благодійного вечора 76-го кінофестивалю у Каннах, присвяченого Україні. Під час заходу відбувся благодійний аукціон — гості зібрали більше 55 тисяч євро на закупівлю евакуаційних швидких та розвиток військової медицини. 

Влітку 2023 взяв участь у балетному перформансі на сцені в Каліфорнії (США). Разом з артистами трупи United Ukrainian Ballet танцював хореографію Емми Евелін у рамках благодійного заходу.

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Восени 2023 року у складі національної збірної виборов медаль з плавання на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених».

Став бронзовим призером на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі ISB серед чоловіків. Окрім плавання, також виступив у паверліфтингу, де увійшов до топ-5. Виступав у складі української команди з баскетболу на кріслах колісних та об’єднаної збірної — в регбі.

Олександр Терен: цікаві факти про нового Холостяка 13

Також восени 23 року став одним з героїв проєкту-присвяти  «Нескорені» від телеканалу СТБ. В рамках проєкту вийшов документальний фільм про учасників української збірної Invictus, цикл інтерв’ю, спецвипуск  «Спілкування з Нескореними» та масштабний фотопроєкт «Нескорені можуть все», реалізований СТБ в партнерстві з Укрзалізницею.

Олександр Терен: цікаві факти про нового Холостяка 13

Став головним героєм документального фільму Front Row («Перший ряд»), продюсеркою якого виступила світова зірка Сара Джесіка Паркер. 

У жовтні 2023 року презентував автобіографічний роман «Історія впертого чоловіка». Це перша книга Терена, у ній він розповідає про спроби потрапити до лав ЗСУ та бойовий шлях до моменту свого поранення під час контрнаступу на Харківщині.

Олександр Терен: цікаві факти про нового Холостяка 13

Співавтор та ведучий розважального інклюзивного Youtube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив», в якому Олександр разом з медійними друзями подорожує Україною та досліджує міста на безбар’єрність.

Співавтор благодійної лімітованої колекції прикрас ручної роботи «Цвіт Терену». Також у 2023 році спільно з першим в Україні інклюзивним ательє Lady Di atelier створив лімітовану колекцію дроп футболок «Залізні люди». Обидві колекцій присвячено незламному духу українців, а кошти з продажу спрямовано на нагальні потреби Збройних Сил України. 

Вперше за всі сезони телеканал СТБ одночасно оголошує ім’я Холостяка і запрошує у проєкт дівчат, які хочуть побудувати стосунки з Тереном. 

Анкета для дівчат за посиланням!

Цієї осені коханню — бути! 

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