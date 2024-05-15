Холостяк 2024: рекорд анкет за першу добу

Українки обвалили сайт СТБ: майже 500 анкет отримав Холостяк лише за першу добу

Ми завжди знали, що українські дівчата знаються на справжніх чоловіках! Щойно телеканал СТБ оголосив, що новим Холостяком став український захисник, ветеран російсько-української війни Олександр «Терен» Будько, як на сайт посипалася шалена кількість заявок. Лише за першу добу онлайн-кастингу Холостяку надійшло більше 500 анкет, і вони продовжують поступати кожні 2 хвилини!

Через велику кількість одночасних анкет на цілих 13 хвилин потенційні учасниці обвалили сторінку Холостяка! Нашій технічній службі довелося оперативно поновлювали роботу сайту, аби всі дівчата змогли вчасно відправити свою анкету для Терена.

Нагадаємо, що це вперше за всі сезони проєкту ми оголосили ім’я Холостяка одночасно з початком онлайн-кастингу. Ця новина неабияк сколихнула мережу, адже потенційні учасниці чудово знають, з ким будуватимуть стосунки цієї осені.

Якщо ви готові вирушити назустріч Терену та коханню, з яким можливо все – заповнюйте анкету.

Про Холостяка

Олександру 28 років. І він – справжній герой нашого часу. 24 лютого 2022 року пішов добровольцем захищати країну. А незабаром став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ» з позивним «Терен». Важке поранення в боях за Харківщину, втрата обох кінцівок, протезування і складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. В його серці – безмежна любов до України та життя. Любов, з якою він може все.

Активний спосіб життя, подолання внутрішніх та зовнішніх барʼєрів, розвиток інклюзії в Україні та допомога в соціалізації ветеранів по поверненню з фронта – одні з цілей діяльності Терена. Сьогодні його ім’я знають не тільки в Україні, а й у світі.

Призер з плавання міжнародних спортивних змагань «Ігри Нескорених», співавтор та ведучий відомого YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив». Співавтор благодійних лімітованих колекцій прикрас та одягу, кошти з продажу яких спрямовано на потреби Сил оборони. Він танцював разом з артистами трупи United Ukrainian Ballet на сцені в Каліфорнії (США). Про нього зняли фільм «Перший ряд» (Front Row), продюсеркою якого виступила американська зірка Сара Джесіка Паркер. Ним захоплюється британська королівська родина, та йому аплодували Канни. І це – тільки початок.

Цієї осені коханню — бути!

Редакція STB.UA в шоці, але продовжує працювати з любов’ю в серці.

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