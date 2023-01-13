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Холостяк

Хто стане обраницею Холостяка 12 сезону Алекса Топольського?

13.01.2023

Романтичне реаліті «Холостяк»-12 наближається до фіналу. Позаду найяскравіші побачення, нестримні пристрасті та навіть гучні скандали. Впевнено і хвилююче, але головний герой щоп’ятниці на Церемонії троянд прощається з деякими дівчатами, залишаючи лише тих, з ким хоче розвивати свої стосунки. Незабаром глядач дізнається, хто став обраницею Алекса Топольського. Хто з учасниць найімовірніше стане переможницею проєкту «Холостяк»-12? Олександра Мудра чи Катя? Голосуйте зараз у матеріалі STB.UA!

Хто стане переможницею у 12 сезоні Холостяка: голосування

Ім’я обраниці головного героя Алекса Топольського стане відомим 13 січня у фінальному випуску реаліти «Холостяк»-12!

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