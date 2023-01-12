Хто стане обраницею Холостяка 12 сезону Алекса Топольського?

Романтичне реаліті «Холостяк»-12 наближається до фіналу. Позаду найяскравіші побачення, нестримні пристрасті та навіть гучні скандали. Впевнено і хвилююче, але головний герой щоп’ятниці на Церемонії троянд прощається з деякими дівчатами, залишаючи лише тих, з ким хоче розвивати свої стосунки. Незабаром глядач дізнається, хто став обраницею Алекса Топольського. А поки залишаються лічені тижні до завершення сезону, пропонуємо вам зробити свій прогноз. Хто з учасниць найімовірніше стане переможницею проєкту «Холостяк»-12? Саша, Олександра Мудра, Катя чи Марина? Голосуйте зараз у матеріалі STB.UA!

Ім’я обраниці головного героя Алекса Топольського стане відомим 13 січня у фінальному випуску реаліти «Холостяк»-12!

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