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Люби життя разом з СТБ: оголошено дату старту романтичної прем’єри «Холостяк»

06.09.2022

Оголошено дату старту романтичної прем’єри «Холостяк». Перший випуск 12 сезону романтичного реаліті глядачі побачать вже 30 вересня. Подробиці читайте в матеріалі STB.UA.

Холостяк 12 сезон Україна: дата виходу 12 сезону в 2022 році

Нашу весну вкрали, але цю осінь ми нікому не віддамо. Цієї осені ми знов поринемо у вир справжніх емоцій, вражаючих побачень, будемо любити і мріяти. Щоб нагадати собі і кожному: життя переможе, а кохання завжди на часі.

Заради емоційної підтримки українців та з вдячністю тим, хто захищає наше майбутнє, телеканал СТБ продовжує свою гуманітарну місію. На численні прохання глядачів СТБ повертає в ефір романтичну прем’єру, відзняту ще до 24 лютого. Головним героєм  12-го сезону реаліті «Холостяк» став українець, який побудував успішний бізнес в Америці – Алекс Топольський.

Більше на тему: Холостяк 12: Алекс Топольский про навчання, підтримку і українську мову

Алекс народився і виріс у Львові. Він завжди вірив, що зможе досягти успіху самотужки, тому одразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру. Шлях до мрії не був легким, проте Алекс впевнений: всі труднощі лише загартували його характер.

Холостяк вже 11 років живе в Америці, проте серцем і душою він завжди залишався в Україні. Саме тому в пошуках другої половинки Алекс приїхав до рідної країни. А з початком повномасштабного вторгнення росії приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide, щоб допомагати українським жінкам, вимушеним тимчасово виїхати за кордон заради безпеки дітей.

Традиційно знайомство Холостяка з учасницями реаліті відбудеться у форматі Першої вечірки. Проте не обійдеться без сюрпризів та нових правил, які встановлюватиме сам Алекс: даруватиме подарунки вже на першій зустрічі і підготує три нових кольори троянд. Що вони означають – дізнайтесь вже 30 вересня.

Більше на тему: Живи життя: СТБ анонсує осінні прем’єри улюблених проєктів

Проєкт створено творчою студією StarLight Production під керівництвом Анни Калини

Ведучий – Григорій Решетник.

Video: Люби життя разом з СТБ: оголошено дату старту романтичної прем’єри «Холостяк»

Коли Холостяк 12 сезон Україна виходить в ефір телеканалу СТБ в 2022 році? Вже відома дата старту Холостяк 12 сезон на СТБ. Холостяк 2022: дата виходу нового сезону

Цієї осені ЛЮБИ ЖИТТЯ разом з СТБ!

Стежте за новинами про новий сезон «Холостяка» на офіційних сторінках проєкту:

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