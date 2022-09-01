Холостяк 12: Алекс Топольский про навчання, підтримку і українську мову

Цієї осени телеканал СТБ покаже 12 сезон романтичного реаліті «Холостяк», зйомки якого завершилися в січні. Нашу весну вкрали, але цю осінь ми нікому не віддамо, і наповнимо її життям. Головним героєм сезону став 32-річний львів’янин Алекс Топольський, який побудував власний бізнес в Америці. А з початком повномасштабного вторгнення Алекс приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide, яка допомагає біженцям. Нещодавно Холостяк звернувся до українців зі словами підтримки. Про що говорив Алекс у зверненні — читайте в матеріалі STB.UA.

Головний герой 12 сезону повністю перейшов на спілкування українською мовою. Це не перше звернення Алекса до глядачів. Але перше у відеоформаті. Чоловік попросив сприймати всі помилки на початковому етапі з розумінням, адже він тільки звикає і вчиться.

«Намагаюся розмовляти українською мовою. Я спілкувався в дитинстві російською… Але я дуже поважаю, що наразі всі українці підтримують українську мову. Таким чином ми підтримуємо суверенітет нашої держави, та її незалежність. Буду старатися як можу», — каже Холостяк.

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«Зараз багато людей переживають дуже складні часи: емоційно, психологічно, фізично. Тож важливо підтримувати один одного. Підтримка може бути різною. Можна зранку встати і подзвонити рідним. Ми всі люди, маємо дбати про одне одного. Тільки таким чином українці будуть разом, сильними і продивлятиметься наша свобода», — вважає Алекс.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, Алекс одразу зрозумів, чому саме має присвятити себе найближчим часом. Топольский приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide. Після тривалих гуманітарних і волонтерських робіт, Холостяк зрозумів, що найважливіше сьогодні — це підтримка.

«Мій меседж такий: якщо ви знаходитеся в місцях бойових дій, важливо підтримувати тих, хто поруч. І вам буде легше, і тому, хто поруч з вами», — додає Холостяк.

Підсумовуючи, Алекс також зауважив, що спілкуватися рідною мовою йому до вподоби. Ба більше, відчуває всю її красу та милозвучність: «Українська мова дуже мелодійна, тепла, приємна. Бачив статистику, що наша мова — одна з найгарніших. Навіть самому стає приємно, коли спілкуюся українською».

ЛЮБИ ЖИТТЯ разом з СТБ — скоро, щоп’ятниці проєкт «Холостяк»-12 .

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