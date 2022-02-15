Візитка учасниці Холостяк 12 сезон – дивіться скоро на СТБ
15.02.2022
Цієї весни на СТБ відбудеться свято справжнього кохання! У романтичному реаліті Холостяк 12 сезон Алекс Топольський відкриє своє серце та душу для того, аби по-справжньому закохатися, знайти жінку, яка розумітиме його з півслова, та стати поруч з обраницею найщасливішою людиною у світі. Чи знайде Алекс Топольський кохання на проєкті? Слідкуйте за романтичними пригодами холостяка разом із нами – дивіться проєкт Холостяк 12 сезон скоро на СТБ.
Video: Візитка учасниці Холостяк 12 сезон – дивіться скоро на СТБ
Холостяк 12 сезон – що буде в новому сезоні? Анонс нового 12 сезону програми Холостяк
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