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Фішки 12 сезону Холостяка – дивіться 4 березня на СТБ

15.02.2022

Цієї весни на СТБ відбудеться свято справжнього кохання! У романтичному реаліті Холостяк 12 сезон Алекс Топольський відкриє своє серце та душу для того, аби по-справжньому закохатися, знайти жінку, яка розумітиме його з півслова, та стати поруч з обраницею найщасливішою людиною у світі. Чи знайде Алекс Топольський кохання на проєкті? Слідкуйте за романтичними пригодами холостяка разом із нами – дивіться проєкт Холостяк 12 сезон скоро на СТБ.

Video: Фішки 12 сезону Холостяка – дивіться 4 березня на СТБ


Холостяк 12 сезон – що буде в новому сезоні? Анонс нового 12 сезону програми Холостяк

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