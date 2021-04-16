Робінзон і П’ятниця, або Холостяк Міша і Розалі на безлюдному острові

7 тиждень проєкту «Холостяк»-11 почався в Єгипті з дня народження Розалі. Михайло Заливако, навіть не здогадуючись про це, запросив дівчину на зустріч. І яким сюрпризом стало те, що перше індивідуальне побачення Розалі з Холостяком відбудеться саме в цей день. Та головною несподіванкою був формат побачення: 12 годин удвох на безлюдному острові. Як пройшло побачення Розалі і Холостяка в 7 випуску — читайте в нашому матеріалі.

Перш ніж вирушити на острів, Міші та Розалі необхідно було вибрати кілька предметів, які вони візьмуть з собою. Кожна річ забирала час із 12 годин. Наприклад, вода — 3 години, їжа ― 2 години, фрукти ― 30 хвилин, матрац ― 2 години, алкоголь ― 30 хвилин тощо.

Тактика Розалі полягала в якісному відпочинку, нехай і доволі короткому. З 12 годин у дівчини залишалося всього 2 години на зустріч. А все тому, що іменинниця вирішила зібрати комфортний пакет необхідного. Михайло в свою чергу склав список приблизно з тих самих речей, тому ведучий Григорій Решетник особисто від себе подарував приємний бонус, і побачення тривало загалом 4 години.

Далі почалося найцікавіше. Побачення на безлюдному острові і безмежна романтика: шампанське, фрукти і купальники. Двоє зачепили тему дружби, адже Розалі за час групових побачень устигла себе накрутити, що вона в товариських стосунках із Мішею. Холостяк упевнено це спростував. А значить, учасниця подобається йому!

«Я для себе зрозуміла, що це ідеальний день народження. Поруч зі мною людина, яка мені симпатична. Ми в красивому місці, складається розмова. Усе настільки невимушено… У нас із Мішею ніби знайшлася загублена споріднена душа», — зізналася Розалі.

За 4 години на безлюдному острові двоє встигли пофотографуватися, скласти казку і… час закінчився. Михайло на завершення побачення поцілував дівчину.

«Побачення було романтичним. Я побачив Розалі інакшою. Її прояви мені як чоловікові подобаються. Хочеться дивитися, що буде далі», — підсумував Холостяк.

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