«Холостяк»-11: 10 різних і коротких запитань до Михайла Заливака

Уже 5 березня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра найромантичнішого реаліті країни — «Холостяк». Головним героєм 11 сезону став підприємець, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Редакція STB.UA поставила Холостякові 10 абсолютно різних і коротких запитань, щоб краще пізнати чоловіка. Ексклюзивне інтерв’ю Михайла Заливака — у матеріалі.

Чи дивився ти попередні сезони проєкту «Холостяк»?

Я бачив першу серію 10-го сезону, коли головним героєм був Макс Михайлюк. Більше — ні, просто через брак часу. Але я маю уявлення про проєкт.

Чи готовий ти за одну ніч стати відомим на всю країну?

Чому ні? Так!

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Від чого довелося відмовитися на час зйомок?

Були моменти по харчуванню. А так ні від чого.

За якими критеріями ти обиратимеш?

У мене немає конкретного поняття «критерії». Я якщо відчую людину, то її і виберу. Трафарету в мене немає, згідно з яким я обиратиму собі жінку.

Чи згоден ти з твердженням: «Чоловік — голова, жінка — шия»?

Мені здається, це застаріле поняття. Зараз люди шукають собі партнерів, які будуть із ними нарівні, йтимуть рука об руку і спільно розвиватимуться. А направляти може як жінка, так і чоловік.

Припустимо, у тебе могли б з’явитися три суперздібності. Якими вони були б?

Читати думки — це нецікаво? (Сміється. — Прим. ред.).

Здатність довго не спати і висипатися.

Не відчувати голоду.

Не знати втоми.

Наскільки легко ти закохуєшся?

Я не сказав би, що я легко і швидко закохуюсь.

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Чи давав ти сам собі якусь пораду перед стартом проєкту «Холостяк»? Налаштовувався на зйомки?

Мені не потрібно налаштовуватися. Я з дитинства займаюся спортом. І коли я переступав поріг спортзалу, то відразу починав працювати, без будь-якого налаштування.

Зустріти кохання на проєкті «Холостяк» реально, тому що…

Тут велика кількість дівчат. Вони всі різні, у кожної свій психотип. Тому цілком реально зустріти ту, з якою можна побудувати стосунки.

Мій ідеал дівчини — це …

Є таке класне поняття «рersonality». Особистість! Вона може бути в чомусь унікальна, бо ми завжди зупиняємо погляд на тому, чого ніколи не бачили, і тому, що нас чіпляє. Ми завжди реагуємо на щось незвичайне. Ідеш містом, проїхала жовта машина, і ти раз ― звернув на неї увагу. Так само й тут. Це все емоції.

Не пропустіть 11 сезон проєкту «Холостяк» уже 5 березня о 19:00 на телеканалі СТБ! Головний герой уперше попросить змінити правила. Та чи вдасться йому це? Дізнаєтеся скоро.

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