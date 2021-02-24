«Холостяк»-11: дата старту найромантичнішого проєкту України

Відома дата старту 11 сезону проєкту «Холостяк». Прем’єра найромантичнішого реаліті в Україні вийде на телеекрани 5 березня 2021 року. Головним героєм став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Більше дізнайтеся в матеріалі!

Традиційно щовесни на телеканалі СТБ стартує найромантичніший проєкт «Холостяк». Попередні сезони довели, що зустріти кохання і навіть побудувати міцні сімейні стосунки в реаліті — можливо!

5 березня відбудеться прем’єра 11 сезону проєкту «Холостяк» в ефірі телеканалу СТБ! Безумовно, на глядача чекають нові незабутні побачення, історії кохання, почуття, емоції, переживання і Церемонії троянд! А шукати своє кохання буде 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.

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Це буде один із тих Холостяків, який порушує правила проєкту і вносить у них свої корективи за покликом серця! Михайло займається спортом, любить екстрим, гори, яскравий стильний одяг і котів. Він звик іти тільки вперед і ніколи не опускає рук перед труднощами. У нього є все, крім головного — справжнього кохання.

«Я готовий посперечатися з ким завгодно, що саме тут я зустріну ту дівчину, яка стане для мене рідною людиною і з якою я зможу пов’язати своє подальше життя», — упевнений Холостяк.

Ведучий — Григорій Решетник.

Не пропустіть прем’єру 11 сезону романтичного проєкту «Холостяк» 5 березня 2021 року о 19:00!

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