Не пропустіть прем’єру найромантичнішого реаліті країни – дивіться онлайн Холостяк 11 сезон із 05.03.2021 на СТБ!

На початку весни холостяк із великим серцем Михайло Заливако вирушить на пошуки справжнього кохання. Романтичні побачення, відверті розмови, сварки, гірка правда та зародження почуттів – це та навіть більше доведеться пережити Михайлу, аби сказати обраниці три найбажаніших слова. Хто стане тією щасливицею? Відповідь ви дізнаєтеся зовсім скоро! З 05.03.2021 дивіться новий сезон Холостяк-11 на СТБ.

Video: Прем’єра Холостяк 11 сезон – дивіться з 5 березня на СТБ

Холостяк 11 сезон – що буде в новому сезоні? Анонс нового 11 сезону програми Холостяк