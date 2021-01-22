10 Холостяків: який вигляд зараз мають усі герої проєкту «Холостяк»

Уже 5 березня відбудеться прем’єра романтичного реаліті «Холостяк»-11. Головним героєм став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. А поки до любовної історії нового Холостяка залишається час, редакція STB.UA пропонує подивитися, який вигляд зараз мають усі герої проєкту «Холостяк».

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Головний герой 1 сезону проєкту «Холостяк» Максим Чмерковський. Танцюрист одружився з професійною латиноамериканською танцівницею Петою Маргатройд.

Френсіс Метью, нащадок царської династії Романових. Головний герой 2 сезону реаліті зараз такий.

Заплутаний фінал з Холостяком 3 сезону Андрієм Іскорнєвим пам’ятають усі. Успішний пластичний хірург продовжує свою діяльність.

На чолі 4 сезону проєкту «Холостяк» стояв Костянтин Євтушенко.

Головний герой 5 сезону реаліті «Холостяк» Сергій Мельник.

Гарячий чоловік, продюсер, тренер проєкту «Зважені та щасливі» Іраклі Макацарія. Варто зазначити, що багато глядачок знову і знову просять чоловіка стати головним героєм реаліті «Холостяк», яким він був у 6 сезоні.

Плавець Дмитро Черкасов був Холостяком 7 сезону. Зараз чоловік ― щасливий сім’янин. Діма одружився з дівчиною, яка була його таємною прихильницею і насмілилася написати чоловікові в соціальну мережу.

Перший зірковий Холостяк — Рожден Анусі. Головний герой 8 сезону активно продовжує займатися творчістю.

Головний герой 9 сезону реаліті Нікіта Добринін зустрів своє кохання серед учасниць. Яскрава і незабутня світлокоса кучерява дівчина оселилася в серці чоловіка назавжди. 20 травня 2020 року пара одружилася, а нещодавно повідомила про вагітність Даші Квіткової.

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Пілот Макс Михайлюк — Холостяк 10 сезону! Зараз ексхолостяк у стосунках з моделлю світових подіумів.

А як складеться доля Михайла Заливака? Не пропустіть 5 березня прем’єру 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк»!

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