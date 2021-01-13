Топ-11 фактів про проєкт «Холостяк»

Багато років глядач спостерігає за стосунками пар, які не ховаються від камер і шукають кохання. Однак завжди цікаво, чим дивують іноземні реаліті, а які секрети має український проєкт. Тому редакція STB.UA зібрала топ-11 фактів про романтичне реаліті «Холостяк» у всьому світі. Детальніше в матеріалі.

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Вперше проєкт, у якому чоловік обирає серед багатьох дівчат свою єдину, вийшов в Америці. «The Bachelor» стартував у 2002 році та став правовласником проєкту в багатьох країнах світу. Зараз у США 24-й сезон, головним героєм якого став Пітер Вебер — комерційний пілот і телеведучий. Він також відомий своєю участю в реаліті «The Bachelorette», що в перекладі означає «Холостячка». Тоді чоловік за крок до фіналу залишив проєкт. Реаліті «Холостяк» знімають з першого дубля. Всі курйози під час зйомок залишаються в кадрі, адже перезняти реальні емоції учасників неможливо.



Згадайте завидного Холостяка 2-го сезону. Принц Френсіс Метью – внучатий племінник російського царя Миколи II – єдиний герой блакитної крові серед всіх світових Холостяків. Український проєкт став першим і єдиним, хто запросив поважного гостя. Український «Холостяк» – єдиний серед усіх іноземних аналогів, де учасниці не знають, за кого боротимуться кілька місяців. Команда воліє утримувати ім’я головного героя у таємниці, аби дівчата приходили точно за коханням, а не за популярністю чоловіка. Румунське реаліті у третьому сезоні «втратило» Холостяка Володимира Драгія. Всі учасниці, які залишилися у фіналі, відмовилися приймати троянду, на чому і закінчилася історія стосунків.



У 2004 році у Німеччині розгорівся величезний скандал одразу після прем’єри першого сезону «Der Bachelor». Журналіст Олівер Фукс написав в одній із газет, що програма «негуманна», а дівчата «ультра-покірні одному чоловікові». Прес-секретар центрального каналу Німеччини – Тіна Ленд – публічно виступила з контраргументами: «Всі учасниці знали, чого очікувати. Жінки можуть піти з проєкту в будь-який час». Багато глядачів і зірок виступили на підтримку проєкту, адже вважають його показником гарних і щирих почуттів. А своє кохання можна зустріти і під прицілом камер. Крім рідних міст, українське реаліті «Холостяк» відвідало майже всі континенти світу. Ба більше, серед переліку місць є і Північний полюс як найхолодніша точка, і Шрі-Ланка – найгарячіша. Найскандальнішою версією проєкту є мексиканський «Холостяк». І зовсім не тому, що там фантазери-сценаристи. Однією з учасниць став трансвестит, що незабаром з’ясувалося. І, звичайно, це спричинило чимало обговорень серед глядачів.



Італійська версія «Холостяка» закінчилася традиційно вибором однієї дівчини. Франческо Пеккарісі – колишній гравець з Апулії і підприємець – подарував Сабріні Поддіне каблучку вартістю в 15 тисяч євро. А ось Холостяки Нової Зеландії у фінальній серії роблять свій вибір набагато простіше, ніж італійці. У кінці епізоду чоловік вибирає одну з дівчат, даруючи «останню троянду». Український проєкт став третім з 29 країн, що адаптують формат «Холостяк», пара якого стала чоловіком і дружиною! 20 травня 2020 року теле- і радіоведучий Нікіта Добринін та його обраниця Даша Квіткова одружилися.

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