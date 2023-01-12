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Холостяк

Кто станет избранницей Холостяка 12 сезона Алекса Топольского?

12.01.2023

Романтическое реалити «Холостяк»-12 близится к финалу. Позади самые яркие свидания, неудержимые страсти и даже громкие скандалы. Уверенно и волнительно, но главный герой каждую пятницу на Церемонии роз прощается с некоторыми девушками, оставляя лишь тех, с кем хочет развивать свои отношения. Вскоре зритель узнает, кто же стал избранницей Алекса Топольского. А пока остаются считанные недели до завершения сезона, предлагаем вам сделать свой прогноз. Кто из оставшихся участниц вероятнее всего станет победительницей проекта «Холостяк»-12? Саша, Александра Мудрая, Катя или Марина? Голосуйте прямо сейчас в материале STB.UA!

Кто станет победительницей в 12 сезоне Холостяка: голосование

Имя избранницы главного героя Алекса Топольского станет известно 13 января в финальном выпуске реалити «Холостяк»-12!

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