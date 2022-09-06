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Люби жизнь вместе с СТБ: объявлена ​​дата старта романтической премьеры «Холостяк»

06.09.2022

Объявлена ​​дата старта романтической премьеры «Холостяк». Первый выпуск 12 сезона романтического реалити зрители увидят уже 30 сентября. Подробнее — читайте в материале STB.UA.

Холостяк 12 сезон Украина: дата выхода 12 сезона в 2022 году

Нашу весну украли, но эту осень мы никому не отдадим. Этой осенью мы снова погрузимся в водоворот настоящих эмоций, удивительных свиданий, будем любить и мечтать. Чтобы напомнить себе и каждому: жизнь победит, а любовь всегда актуальна.

Ради эмоциональной поддержки украинцев и с благодарностью защищающим наше будущее телеканал СТБ продолжает свою гуманитарную миссию. По многочисленным просьбам зрителей СТБ возвращает в эфир романтическую премьеру, снятую еще до 24 февраля. Главным героем 12-го сезона реалити «Холостяк» стал украинец, построивший успешный бизнес в Америке – Алекс Топольский.

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Алекс родился и вырос во Львове. Он всегда верил, что сможет добиться успеха своими силами, поэтому сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру. Путь к мечте не был легок, однако Алекс уверен: все трудности лишь закалили его характер.

Холостяк уже 11 лет живет в Америке, но сердцем и душой он всегда оставался в Украине. Именно поэтому в поисках второй половинки Алекс приехал в родную страну. А с началом полномасштабного вторжения россии присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide, чтобы помогать украинским женщинам, вынужденным временно уехать за границу ради безопасности детей.

Традиционно знакомство Холостяка с участницами реалити состоится в формате Первой вечеринки. Однако не обойдется без сюрпризов и новых правил, которые будет устанавливать сам Алекс: подарит подарки уже на первой встрече и подготовит три новых цвета роз. Что они означают – узнайте уже 30 сентября.

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Проект создан творческой студией StarLight Production под руководством Анны Калины.

Ведущий – Григорий Решетник.

Video: Люби жизнь вместе с СТБ: объявлена ​​дата старта романтической премьеры «Холостяк»

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Этой осенью ЛЮБИ ЖИЗНИ вместе с СТБ!

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