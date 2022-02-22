Уже 4 марта на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона проекта «Холостяк». На этот раз искать любовь в реалити будет 32-летний Алекс Топольский ― украинец, построивший успешный бизнес в Америке. А кто же стали Холостяками в других странах? Узнайте в материале.

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«The Bachelor» — это реалити, которое достигло огромного успеха. Проект впервые был показан на американском телевидении в 2002 году. Сейчас же «Холостяк» транслируется во многих странах мира. Кто же стали героями проекта за рубежом в этом году?

Холостяк в США

26 сезон проекта «The Bachelor» возглавил бывший футболист и менеджер по продажам, 28-летний Клейтон Эчард. Его родители женаты уже 29 лет, и именно к таким отношениям стремится новый Холостяк. Кроме того, известно, что Клейтон принимал участие в 18 сезоне американской версии проекта «Холостячка», но тогда ему так и не удалось найти любовь в реалити.

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Холостяк в Германии

Холостяком 12 сезона в Германии стал 29-летний Доминик Штукманн. По профессии он IT-специалист и предприниматель. Рост Доминика составляет 190 см, а увлечениями Холостяка являются настольный теннис, футбол и рыбалка. Съемки немецкого «Холостяка» в этом году пройдут в солнечной Мексике.

Холостяк в России

В 2022 году в России будут сразу два Холостяка. Ими стали 27-летний предприниматель Александр Гранков и наследник одной из самых состоятельных семей Казахстана, 26-летний блогер Димаш Адилет. В девятом сезоне российской версии реалити не только Холостякам, но и девушкам предоставится возможность выбора, поскольку женихов теперь будет двое.

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Холостяк в Нидерландах

Холостяком 2022 года в Нидерландах стал известный ведущий, актер и блогер Томас ван дер Флюгт. Мужчине 29 лет, и он увлекается активными видами спорта. Заявки на участие в новом сезоне «Холостяка» подали рекордное для Нидерландов количество девушек — 3500. Съемки проекта состоялись в Мексике.

А премьера нового сезона украинского «Холостяка» во главе с Алексом Топольским состоится уже 4 марта в 19:00! Не пропустите!

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