7 неделя проекта «Холостяк»-11 началась в Египте со дня рождения Розали. Михаил Заливако, даже не подозревая об этом, пригласил девушку на встречу. И каким сюрпризом стало то, что первое индивидуальное свидание Розали с Холостяком состоится именно в этот день. Но главной неожиданностью был формат свидания: 12 часов вдвоем на необитаемом острове. Как прошло свидание Розали и Холостяка в 7 выпуске — читайте в нашем материале.

Прежде чем отправиться на остров, Мише и Розали необходимо было выбрать несколько предметов, которые они возьмут с собой. Каждая вещь отнимала время из 12 часов. Например, вода — 3 часа, еда ― 2 часа, фрукты ― 30 минут, матрац ― 2 часа, алкоголь ― 30 минут и т.д.

Тактика Розали заключалась в качественном отдыхе, пусть и довольно коротком. Из 12 часов у девушки оставалось лишь 2 часа на встречу. А все потому, что именинница решила собрать комфортный пакет необходимого. Михаил в свою очередь составил список примерно из тех же вещей, поэтому ведущий Григорий Решетник лично от себя подарил приятный бонус, и свидание составило в общей сложности 4 часа.

Дальше началось самое интересное. Свидание на безлюдном острове и безграничная романтика: шампанское, фрукты и купальники. Двое затронули тему дружбы, ведь Розали за время групповых свиданий успела себя накрутить, что она в товарищеских отношениях с Мишей. Холостяк уверенно это опровергнул. А значит, участница нравится ему!

«Я для себя поняла, что это идеальный день рождения. Рядом со мной человек, который мне симпатичен. Мы в красивом месте, складываются разговоры. Все настолько непринужденно… у нас с Мишей будто нашлась потерянная родственная душа», — призналась Розали.

За 4 часа на безлюдном острове двое успели пофотографироваться, сочинить сказку и… время закончилось. Михаил в завершение свидания поцеловал девушку.

«Свидание было романтичным. Я увидел Розали другой. Ее проявления мне как мужчине нравятся. Хочется смотреть, что будет дальше», — заключил Холостяк.

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