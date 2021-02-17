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«Холостяк»-11: дата старта самого романтического проекта Украины

17.02.2021

Известна дата старта 11 сезона проекта «Холостяк». Премьера самого романтического реалити в Украине выйдет на телеэкраны 5 марта 2021 года. Главным героем стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Больше узнайте в материале!

Традиционно каждую весну на телеканале СТБ стартует самый романтический проект «Холостяк». Предыдущие сезоны доказали, что встретить любовь и построить крепкие семейные отношения в реалити — возможно! 

5 марта состоится премьера 11 сезона проекта «Холостяк» в эфире телеканала СТБ! Безусловно, зрителя ждут новые незабываемые свидания, истории любви, чувства, эмоции, переживания и Церемонии роз! А искать свою любовь будет 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако

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Это будет один из тех Холостяков, который нарушает правила проекта и вносит в них свои коррективы по зову сердца! Михаил занимается спортом, любит экстрим, горы, яркую стильную одежду и котов. Он привык идти только вперед и никогда не опускает рук перед трудностями. У него есть все, кроме самого главного – настоящей любви. 

«Я готов поспорить с кем угодно, что именно здесь я встречу ту девушку, которая станет для меня родным человеком и с которой я смогу связать свою дальнейшую жизнь», – уверен Холостяк.

Ведущий – Григорий Решетник.

Не пропустите премьеру 11 сезона романтического проекта «Холостяк» 5 марта 2021 года в 19:00!  

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