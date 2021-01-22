Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

10 Холостяков: как сейчас выглядят все герои проекта «Холостяк»

22.01.2021

Уже 5 марта состоится премьера романтического реалити «Холостяк»-11. Главным героем стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. А пока до любовной истории нового Холостяка остается время, редакция STB.UA предлагает посмотреть, как сейчас выглядят все герои проекта «Холостяк».

Больше по теме: Что известно о новом Холостяке 11 сезона?

Главный герой 1 сезона проекта «Холостяк» Максим Чмерковский. Танцор женился на профессиональной латиноамериканской танцовщице Пете Маргатройд.

Френсис Метью, потомок царской династии Романовых. Главный герой 2 сезона реалити сейчас выглядит так.

Запутанный финал с Холостяком 3 сезона Андреем Искорневым помнят все. Успешный пластический хирург продолжает свою деятельность. 

Во главе 4 сезона проекта «Холостяк» стоял Константин Евтушенко. 

Главный герой 5 сезона реалити «Холостяк» Сергей Мельник.

Горячий мужчина, продюсер, тренер проекта «Зважені та щасливі» Иракли Макацария. Стоит отметить, что многие зрительницы вновь и вновь просят мужчину стать главным героем реалити «Холостяк», которым он был в 6 сезоне.

Пловец Дмитрий Черкасов был Холостяком 7 сезона. Сейчас мужчина ― счастливый семьянин. Дима женился на девушке, которая была его тайной поклонницей, осмелившейся написать мужчине в социальную сеть.

Первый звездный Холостяк — Рожден Ануси. Главный герой 8 сезона активно продолжает заниматься творчеством.       

Главный герой 9 сезона реалити Никита Добрынин встретил свою любовь среди участниц. Яркая и незабываемая светловолосая кудрявая девушка поселилась в сердце мужчины навсегда. 20 мая 2020 года пара поженилась, а недавно сообщила о беременности Даши Квитковой. 

Больше по теме: Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут ребенка

Пилот Макс Михайлюк — Холостяк 10 сезона! Сейчас экс-холостяк состоит в отношениях с моделью мировых подиумов. 

А как сложится судьба Михаила Заливако? Не пропустите 5 марта премьеру 11 сезона романтического реалити «Холостяк»!  

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить