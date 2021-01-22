Уже 5 марта состоится премьера романтического реалити «Холостяк»-11. Главным героем стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. А пока до любовной истории нового Холостяка остается время, редакция STB.UA предлагает посмотреть, как сейчас выглядят все герои проекта «Холостяк».

Больше по теме: Что известно о новом Холостяке 11 сезона?

Главный герой 1 сезона проекта «Холостяк» Максим Чмерковский. Танцор женился на профессиональной латиноамериканской танцовщице Пете Маргатройд.

Френсис Метью, потомок царской династии Романовых. Главный герой 2 сезона реалити сейчас выглядит так.

Запутанный финал с Холостяком 3 сезона Андреем Искорневым помнят все. Успешный пластический хирург продолжает свою деятельность.

Во главе 4 сезона проекта «Холостяк» стоял Константин Евтушенко.

Главный герой 5 сезона реалити «Холостяк» Сергей Мельник.

Горячий мужчина, продюсер, тренер проекта «Зважені та щасливі» Иракли Макацария. Стоит отметить, что многие зрительницы вновь и вновь просят мужчину стать главным героем реалити «Холостяк», которым он был в 6 сезоне.

Пловец Дмитрий Черкасов был Холостяком 7 сезона. Сейчас мужчина ― счастливый семьянин. Дима женился на девушке, которая была его тайной поклонницей, осмелившейся написать мужчине в социальную сеть.

Первый звездный Холостяк — Рожден Ануси. Главный герой 8 сезона активно продолжает заниматься творчеством.

Главный герой 9 сезона реалити Никита Добрынин встретил свою любовь среди участниц. Яркая и незабываемая светловолосая кудрявая девушка поселилась в сердце мужчины навсегда. 20 мая 2020 года пара поженилась, а недавно сообщила о беременности Даши Квитковой.

Больше по теме: Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут ребенка

Пилот Макс Михайлюк — Холостяк 10 сезона! Сейчас экс-холостяк состоит в отношениях с моделью мировых подиумов.

А как сложится судьба Михаила Заливако? Не пропустите 5 марта премьеру 11 сезона романтического реалити «Холостяк»!

Читайте нас также в Viber и Telegram