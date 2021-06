«Холостячка»-2: Стильні образи Злати Огнєвіч, або Що носити влітку 2021

Холостячка Злата Огнєвіч продовжує радувати шанувальників не тільки своєю творчістю, а й неймовірно жіночними образами. Еталон краси, витонченості й чуття стилю, — все це можна сказати про Холостячку 2 сезону! Редакція STB.UA зібрала актуальні луки співачки й композиторки Злати Огнєвіч в одному матеріалі. Якщо ви сушите голову, що ж одягти влітку 2021, — ознайомтеся зі стильними образами Холостячки!

Більше на тему: «Холостячка»: стартували зйомки другого сезону зі Златою Огнєвіч

Сексуальний, серйозний і супермодний образ із чорним боді та піджаком. Масивні аксесуари вражають і грамотно розставляють акценти.

Цей образ доводить, що Злата — справжня модниця! На перший погляд вбрання здається діловим, але водночас — модним і вільним. Цим Холостячка зобов’язана неоново-зеленим піджаку і вільним штаням. Костюм знаменує собою блискуче відродження тренду весни 2021 року.

Невід’ємний тренд сезону — літнє летке плаття з козаками. У цьому випадку Злата вдало підкреслила талію масивним шкіряним ременем.

А тут не знаєш куди подивитися в першу чергу. Сукня-піджак з рукавами-ліхтариками в красивому білому кольорі. Та головна родзинка — панчохи з фатину в обрамленні металевих ланцюгів. Безумовно, вбрання для світських вечорів або вдалої вечірки.

Спекотне літо диктує відповідне вбрання. Плаття — те, що ніколи не буде зайвим у гардеробі. А сукні-комбінації вже який рік представляють передові будинки моди.

Наскільки різний вигляд можуть мати образи залежно від принта. Соковиті лимони змінив чорний атлас, який прекрасно пасує до босоніжок на невисокому каблуці з переплетіннями. Такі моделі не тільки відмінно вписуються в романтичних і відпускних образах, а й у діловому гардеробі вони будуть доречні.

Холостячці неймовірно личать образи з комбінуванням різних текстур і фасонів. Не секрет, що не перший рік актуальним є светр у комбінації з літніми сукнями. Образ Злати досить актуальний для прогулянок, фотосесій і навіть побачень, які відбудуться цієї осені на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.