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Чим дивуватиме 1 випуск проєкту «Холостячка»?

16.10.2020

23 жовтня головна Холостячка України з’явиться на всіх телеекранах країни і нарешті познайомиться з гідними чоловіками, готовими на все заради її уваги! Традиційно зустріч пройде у форматі Першої вечірки, на якій кожен спробує зробити все можливе, щоб за підсумком отримати бутоньєрку і продовжити спілкування з Ксенією! Це не можна пропустити, тому вмикайте телеканал СТБ 23 жовтня о 19:00!

У романтичному реаліті «Холостячка» глядач познайомиться зі справжньою Ксенією Мішиною. Шанувальники звикли спостерігати за її ролями, перевтіленнями і неймовірно різними характерами героїнь. Однак уже 23 жовтня акторка постане перед камерами без сценарію, вивченого тексту і партнерів по знімальному майданчику. Реаліті «Холостячка» — справжній життєвий етап, який Ксенія пройде разом з вами!

Більше на тему: «Холостячка»: ексклюзивний інсайд про учасників і Першу вечірку

Головна героїня більше розповість про себе глядачкам. Ми дізнаємося, які чоловіки подобаються Ксюші, а що в протилежній статі вона точно не сприймає! Найцікавішими та найбільш інтригуючими залишаються питання:

  • Як же учасники дивуватимуть дівчину?
  • Які сюрпризи приготували чоловіки, щоб запам’ятатися?
  • Хто запросить Холостячку покататися на своєму авто і спробує насамперед вражати достатком?
  • Чому два друга не побояться прийти на проєкт і поборотися за серце однієї жінки? Чи можливо зберегти після цього хороші взаємини?
  • На які екстравагантні вчинки готові деякі претенденти, щоб уже при першій зустрічі більше часу провести з Ксенією?
  • І, звичайно ж, хто отримає бутоньєрки на першій Церемонії? 

Video: Чим дивуватиме 1 випуск проєкту «Холостячка»?

Що буде у 1 випуску проекту Холостячка? Дивитися 1 випуск від 23.10.2020 проекту Холостячка з Ксенією Мішиною. Дивіться анонс проекту Холостячка 2020 Україна

Чарівлива романтика, зародження почуттів, загострення пристрастей і боротьба чоловіків — усе це чекає на нас у проєкті «Холостячка». Не пропустіть 1 випуск і Першу вечірку. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00 уже 23 жовтня, у п’ятницю!

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