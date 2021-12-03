В финальном выпуске «Холостячки»-2 Злата Огневич выбрала Андрея. Как призналась ему сама героиня, их история отношений была похожа на горки. Холостячка то очаровывалась мужчиной, то разочаровывалась в нем. Но в финале сердце Златы все-таки выбрало Андрея. Каким же был путь на проекте «Холостячка»-2 победителя Андрея Задворного? Читайте далее.

32-летний Андрей Задворный имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей. Идея бизнеса стала не случайной, с ней ему помогла маленькая дочь Кира. Андрей разведен. Когда узнал, что во втором сезоне Холостячкой будет сама Злата Огневич, то решил попытать счастье на проекте.

На Первой вечеринке Андрей сразу расположил героиню к себе, но в то же время привел ее в легкое замешательство. Из-за волнения мужчина всячески отшучивался. Тогда Андрей даже сказал, что, если они поженятся, то он возьмет себе фамилию Златы.

Их первое свидание состоялось только на 3 неделе. Мужчина буквально вырвал его из рук конкурентов. Идея свидания Андрея понравилась Злате, и она решила покататься с ним на эндуро-мотоциклах. Тогда Холостячка впервые увидела мужчину с другой стороны.

Их второе свидание состоялось на Кипре. По иронии судьбы, разделил его Андрей с Дмитрием. В тот кипрский вечер мужчина впервые поцеловал Холостячку. Так началось сближение пары.

На первой неделе пребывания в Одессе Андрей немного потерялся среди других мужчин и редко проявлял инициативу. Причиной тому стала ревность. Это даже начало отражаться на отношениях пары. Но искренний разговор со Златой расставил все на свои места, и с того момента он начал активно проявлять себя.

В 8 выпуске «Холостячки»-2 мужчина предложил героине покорить высоту на аэрошюте, а одесские грязи позволили им стать еще ближе. Злата призналась, что тогда ощутила в Андрее родственную душу.

Самым важным этапом для мужчины было знакомство Златы с его дочерью Кирой. Он очень переживал, но все прошло прекрасно и Холостячка нашла подход к девочке.

Однако перед самим финалом героиню ждало огорчение. Андрей сказал ее сестре, что Злата на проекте ради пиара. Холостячке было неприятным такое недоверие к себе. Позже Андрей понял, что для девушки действительно самым важным является найти любовь и построить крепкие отношения.

Несмотря на все сомнения, в финале романтического реалити «Холостячка»-2 Злата Огневич сделала выбор в пользу Андрея.

Она приняла от него кольцо и призналась, что любит мужчину!

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