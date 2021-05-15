Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 9 сезон 16 випуск від 15.05.2021 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі курс перевиховання пройде справжній кавказький тато Армен Казарян. У сім’ї Армена троє дітей, вихованням яких займається виключно дружина Віта. Тату немає діла до своїх чад, адже в нього є справи важливіші: катання на атракціонах, зустрічі з друзями, лежання на дивані та перегляд Містера Біна.

У програмі Хата на тата Армен Казарян залишиться сам на сам з дітьми, домашніми тваринами та графіком мами. Тату доведеться чи не вперше в житті стати за плиту та нагодувати дітей. Чи сподобається Армену жити в ролі мами? Чи осилить тато обов’язкові завданням? Дивіться онлайн Хата на тата 2021 випуск 16 на СТБ!

Дивіться онлайн Хата на тата 2021 – Євген Ґраффі (ефір від 1 травня 2021)