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Video: Хата на тата. Сезон 10. Випуск 4. Максим Стамов і Олександр Андрющенко. Частина 2 (ефір від 10.04.2021)

Хата на тата 2021 - останній випуск від 10 квітня 2021 у селі Утконосівка, Одеської області - дивитись онлайн. Максим Стамов і Олександр Андрющенко в Хата на тата 10 сезон 4 випуск від 10.04.2021 - дивіться на сайті СТБ
  • Хата на тата
  • Сезон 10
  • Хата на тата. Сезон 10. Випуск 4. Максим Стамов і Олександр Андрющенко. Частина 2 (ефір від 10.04.2021)
Випуск 4 | 10.04.2021 | Сезон 10

Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 10 сезон 4 випуск від 10.04.2021 на сайті СТБ, у якому перевиховання проходять відразу два тата. Цього разу Максим і Олександр поживуть день за графіком дружин, а також дізнаються, які основні завдання їм потрібно виконати. Чи осилять татусі це все? Дивіться у 4 випуску Хата на тата 2021 онлайн.

Макс і Саша ніколи не робили з дітьми уроки, але в нашому проєкті все трапляється вперше. Чи зможуть татусі вивчити з дітьми табличку множення, підготувати їх до диктанту та покращити техніку читання? Чи вийде у них навчити малих бешкетників їздити на велосипеді, а старшого Богдана – на авто? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн Хата на тата сезон 10 випуск 4 на СТБ!

Дивіться онлайн Хата на тата 2021 – Максим Стамов і Олександр Андрющенко (ефір від 03 квітня 2021)

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