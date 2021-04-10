Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 10 сезон 4 випуск від 10.04.2021 на сайті СТБ, у якому перевиховання проходять відразу два тата. Цього разу Максим і Олександр поживуть день за графіком дружин, а також дізнаються, які основні завдання їм потрібно виконати. Чи осилять татусі це все? Дивіться у 4 випуску Хата на тата 2021 онлайн.

Макс і Саша ніколи не робили з дітьми уроки, але в нашому проєкті все трапляється вперше. Чи зможуть татусі вивчити з дітьми табличку множення, підготувати їх до диктанту та покращити техніку читання? Чи вийде у них навчити малих бешкетників їздити на велосипеді, а старшого Богдана – на авто? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн Хата на тата сезон 10 випуск 4 на СТБ!

Дивіться онлайн Хата на тата 2021 – Максим Стамов і Олександр Андрющенко (ефір від 03 квітня 2021)